Le Huawei Mate 30 Pro se révèle dans une nouvelle fuite

Alors que Huawei prévoit de dévoiler le Mate 30 et le Mate 30 Pro dans une semaine à peine, la fiche technique du modèle Pro a fuité sur les réseaux sociaux. Celle-ci a effectivement été partagée par l’utilisateur chinois Teme, connu pour ses nombreux leaks sur les smartphones. Voici les informations concernant le digne successeur du Huawei Mate 20 Pro présenté par la marque il y a un peu plus d’un an.

Que faut-il attendre du Huawei Mate 30 Pro ?

Si l’on en croit la fiche technique partagée par Teme, le Huawei Mate 30 Pro devrait embarquer un SoC Kirin 990, le processeur que la marque chinoise a dévoilé il y a quelques jours à l’occasion de l’IFA. D’autre part, le smartphone devrait disposer de 8 à 12 Go de RAM pour une batterie de 4 500 mAh qui devrait être compatible avec la charge rapide 40W et un port USB-C.

Quant à l’appareil photo du Huawei Mate 30 Pro, plusieurs fuites laissent à supposer que celui-ci devrait être composé d’un quadruple capteur photo arrière situé en cercle, plutôt que le module carré auquel la firme nous avait habitué avec le précédent modèle. Le capteur principal serait de 40 Mpx, contre 40 Mpx pour le deuxième (grand-angle) puis d’un objectif téléfoto et ToF. La caméra dédiée au selfie serait de 32 Mpx.

Le Mate 30 Pro disposerait d’un écran AMOLED FHD+ de 6,6 ou 6,8 pouces, là où le lecteur d’empreintes serait disposé sous ce dernier. D’autre part, la technologie dédiée à la reconnaissance faciale aurait été améliorée et serait plus sécurisée, mais aussi capable de mesurer le rythme cardiaque et la respiration des utilisateurs.

Pour ce qui est de l’OS, le Mate 30 Pro tournera sous Android 10 et la surcouche EMUI 10.

Huawei n’a évidemment pas confirmé ces informations pour l’instant. Il faudra donc attendre la présentation officielle qui se tiendra à Munich le 19 septembre pour que la firme lève le voile sur les Mate 30 et Mate 30 Pro.