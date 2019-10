Huawei Mate 30 vs Huawei P30: comparatif et différences

C’est à l’occasion d’une keynote qui s’est tenue le 19 septembre 2019 à Munich (Allemagne) que Huawei a officiellement levé le voile sur les Mate 30 et Mate 30 Pro, les derniers nés de la gamme. Ils sont les dignes successeurs des Mate 20 et Mate 20 Pro dévoilés par la marque il y a environ un an.

Comme pour ces anciens smartphones, Huawei a mis la barre plutôt haut en ce qui concerne le Mate 30 et leur Mate 30 Pro, dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée. Rappelons d’ailleurs que les nouveaux téléphones du constructeur chinois n’ont pas l’autorisation d’exploiter les services de Google, ce qui signifie que les deux smartphones n’ont ni les applications de la firme ni le Play Store.

Si les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro ne sont pas en mesure de disposer des services de Google, c’est à cause des tensions qui sévissent depuis plusieurs mois entre les États-Unis et la marque chinoise. En effet, les USA ont d’abord ordonné à Google de mettre fin à la licence Android de la firme, ce qui a eu un effet domino dont les conséquences sont incertaines et se verront certainement dans le temps.

Huawei a pu profiter d’un délai, mais il doit désormais faire sans les services de Google. Pour ce qui est du système d’exploitation, la marque chinoise utilise donc la version open source d’Android 10, qui appartient à Google, et la surcouche EMUI 10.

Comparatif Huawei Mate 30 vs Huawei P30 : taille, design, écran et surcouche

Design et écran

Pour ce qui est du design de l’écran, le Huawei Mate 30 dévoilé par la marque chinoise embarque un écran AMOLED de 6,62 pouces pour une résolution de 2 400 x 1 176 pixels. En comparaison, le P30 présenté l’an dernier embarque un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces pour une résolution de 2340 x 1080 pixels.

Il faut également noter que l’écran du Huawei P30 n’est pas incurvé, au même titre que celui du Mate 30 récemment présenté. Ce détail à son importance en ce que le Mate 30 Pro dispose d’un écran incurvé à 88%, qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler certains smartphones de Samsung comme les modèles de la gamme Galaxy S.

La différence entre les deux smartphones de Huawei réside aussi dans le fait que la marque chinoise a décidé de réagir à un point qui pouvait faire réagir les utilisateurs. Les adeptes du P30 peuvent lui trouver bien des qualités, mais l’on y retrouve beaucoup de traces de doigts apparentes, comme c’est le cas sur de nombreux smartphones disposant d’un dos similaire. Selon la firme, les traces de doigts seront moins visibles sur son nouveau Mate 30.

Dans le cas du Huawei P30 et Mate 30, l’écran embarque directement un capteur optique qui permet de déverrouiller le téléphone facilement, si bien qu’aucun système similaire n’apparait à l’arrière. Comme les modèles Pro de la gamme P et Mate, le P30 embarque un dispositif de reconnaissance faciale qui permet aussi d’accéder au contenu du téléphone grâce à un capteur photo situé dans une bulle placée dans l’encoche avant. À l’inverse, le Mate 30 ne se dote pas d’un tel système.

Quant à l’encoche, elle prend la forme d’une goutte d’eau sur le P30, là où elle est plus traditionnelle sur le dernier modèle.

Enfin, les deux modèles de Huawei embarquent un port USB Type-C.

Dimensions et poids

Pour ce qui est des dimensions et du poids des deux téléphones de Huawei, ils sont légèrement différents. D’une part, le Huawei mesure 149,1 x 71,4 x 7,5 mm et pèse 165 grammes. Quant au Mate 30, il pèse 196 grammes, soit quelques dizaines de grammes en plus que son homologue de la gamme P, et mesure 160,8 × 76,1 × 8,4 mm, ce qui représente une dimension plus conséquente et propice pour profiter d’un grand écran.

Difficile d’élire ici un gagnant puisque le P30 est plus petit, donc logiquement moins lourd que le dernier né de la gamme Mate.

Système d’exploitation

Dévoilé en avril 2019, le Huawei P30 dispose de l’OS Android 9.0, là où le Mate 30 se dote de la version Android 10 et de la surcouche EMUI 10. Comme indiqué plus haut, le constructeur chinois a eu de nombreux problèmes avec Google, mais plus particulièrement avec les autorités américaines. En conséquence, la firme est dans l’obligation d’utilisation la version open source du système d’exploitation mobile.

Rappelons également que le Mate 30 ne dispose pas des applications de Google, mais d’un dispositif dévoilé par Huawei et baptisé AppGalery.

Comparatif des performances

La principale différence entre les deux smartphones est le SoC des deux smartphones, car le Huawei P30 se dote de la puce Kirin 980, tandis que le modèle le plus récent embarque la Kirin 990 gravée en 7 nm, dispositif dévoilé il y a quelques semaines.

Pour sa part, le Huawei Mate 30 est disponible en une seule version : 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Le P30 se contente de 6 Go de RAM contre 128 Go de stockage et 115 Go de mémoire flash libre.

Autre point, l’étanchéité des deux mobiles de Huawei. La norme est IP 53 pour le P30, contre IP 68 pour le Mate 30. Cela signifie que le dernier téléphone est résistant à la poussière et étanche à l’eau (30 minutes sous 1,5 mètre d’eau, mais on vous le déconseille).

Quant à la batterie, elle est de 3 650 mAh pour le P30 et 4 200 mAh pour le Mate 30, qui dispose également de la charge rapide 40W et 27W en charge sans fil.

Appareils photo : Huawei Mate 30 vs P30 Pro

Le Huawei P30 se dote d’un module photo équipé d’un capteur de 40 Mpx, d’un 16 Mpx ultra grand angle et capteur téléobjectif hybride de 8 Mpx avec zoom optique x3, hybride 5x et 30x logiciel. En comparaison, le Huawei Mate 30 embarque un module photo circulaire, ce qui n’est pas le cas sur les anciens modèles puisque les anciens modèles embarquaient un dispositif carré placé au milieu du dos du smartphone.

Prix : Huawei Mate 30 ou P30 Pro ?

À sa sortie, le Huawei P30 coûtait 749€ pour un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais il est possible de trouver le smartphone pour 479 euros sur Amazon. Pour sa part, le Huawei Mate 30 pour 799 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.