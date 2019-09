Huawei Mate 30 vs Mate 30 Pro : comparatif et différences

Quelles différences entre le Mate 30 et le Mate 30 Pro ?

Les rumeurs l’annonçaient, la conférence officielle l’a confirmé : le nouveau Mate 30 et le Mate 30 Pro de Huawei enregistrent une sérieuse montée en gamme par rapport aux modèles précédents (et cela se ressent aussi au niveau du prix). Avec ces deux nouveaux téléphones, le fabricant chinois confirme ses capacités à rivaliser avec ses homologues américains Apple et coréens Samsung.

Apple vient d’ailleurs de sortir 3 iPhone en cette rentrée. Si l’iPhone 11 dénote complètement avec l’iPhone 11 Pro et le Pro Max, c’est exactement le même cas avec le Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. Ces deux smartphones font partie de deux gammes différentes. À noter que les deux téléphones ont une nouvelle puce, la Kirin 990, qui est gravée en 7 nm et qui offre des performances bien supérieures à celles de la plupart des smartphones du moment.

Un design innovant

Si l’absence de Google est regrettable, les fiches techniques du Mate 30 et du Mate 30 Pro nous console par leurs performances. Si de son côté le Mate 30 est resté assez sobre en termes de design, le Mate 30 Pro et son écran ultra incurvé apporte du changement. En effet, le Mate 30 Pro n’embarque plus de touches, et mise tout sur son écran, le volume se règle en effleurant le bord de l’écran.

Huawei opte sans surprise pour une dalle OLED de 6,53 pouces, avec une définition de 2400 x 1176, pour le modèle Mate 30 Pro. Cette dalle permet un affichage DCI-P3 ainsi qu’une certification HDR. Aussi surprenant que ça puisse être, alors que la plupart des derniers smartphones tentent de supprimer l’encoche, sois avec la technologie popup comme pour le One Plus 7t Pro, ou en choisissant le poinçon comme le Galaxy Note 10, Huawei conserve l’encoche, mais l’a rétrécie considérablement. D’ailleurs, le Mate 30 Pro conserve la reconnaissance faciale.

De son côté, le Mate 30 dévoile un design plus classique avec un écran plat habituel, et conserve la technologie AMOLED avec une diagonale de 6,53 pouces, alors que le Mate 30 Pro affiche une diagonale de 6,62 pouces. En termes de tailles, le Mate 30 mesure 160.8×76.1×8.4 mm, et le Mate 30 Pro 158.1×73.1×8.8 mm.

Appareil photo

Comme à son habitude, Huawei a mis l’accent sur sa qualité photo « professionnelle », lors de la présentation ce sujet a pris une bonne partie de la conférence. Toutefois, cette insistance est justifiée vu les caractéristiques proposées. Si Huawei avait mis la barre très haute avec ses Mate 20 et Mate 20 Pro, l’entreprise chinoise frappe encore plus fort avec ses Mate 30 et 30 Pro.

En ce qui concerne le Mate 30 il arbore 3 objectifs disposés non pas en carré, mais en rond, ce qui apporte une touche supplémentaire dans le design de l’appareil. Le Mate 30 présente la configuration suivante : un appareil photo ultra grand-angle de 16 mégapixels 17mm f/2,2. Pour l’accompagner, un appareil grand-angle de 40 mégapixels 27 mm f/1,8, ainsi qu’un téléobjectif de 8 mégapixels 80 mm f/2,4. Enfin, il embarque un autofocus laser.

La configuration du Mate 30 Pro va encore plus loin en proposant : appareil photo« cine » ultra grand-angle de 40 mégapixels 18mm f/1,8, mais également un appareil grand-angle 40 mégapixels 27 mm f/1,6 avec stabilisation optique, ainsi qu’un téléobjectif 8 mégapixels 80 mm f/2,4 avec stabilisation optique, sans oublier un capteur TOF.

Sur scène, Huawei a insisté sur le fait que ses deux smartphones peuvent facilement s’adapter à plusieurs situations et utilisations. Que ce soit pour des photos macro, de portrait ou encore de nuit.

Le Mate 30 Pro se différencie de son homologue sur le point de la vidéo. En effet, le fabricant promet la possibilité de filmer en slow motion à 7680 images par seconde. Huawei va même jusqu’à comparer la caméra de son smartphone haut de gamme à de l’équipement de professionnel.

Lecteur d’empreinte et reconnaissance faciale

Huawei conserve son système d’identification d’empreinte digitale, ainsi que son système de reconnaissance faciale. Cependant, si le Mate 20 n’intégrait pas la reconnaissance faciale, le Mate 30 en profitera. Huawei s’est d’ailleurs félicité d’avoir une technologie 30% plus rapide pour la lecture d’empreinte digitale que pour son précédent modèle.

Qui est le plus autonome ?

Au-delà des informations les plus importantes citées au-dessus, il existe quelques points non négligeables afin de se faire un avis entre le Mate 30 et le Mate 30 Pro. Sans surprise, le Mate 30 Pro est plus autonome grâce à sa batterie de 4500 mAh contre 4200 mAh pour le Mate 30.

Il y a un point sur lequel ils se ressemblent : la recharge. En effet, les deux smartphones sont compatibles avec la charge rapide 40W, ainsi que la charge sans fil 27W.

Prix et disponibilités

Cette année, Huawei a monté significativement les prix de sa gamme Mate afin de répondre à un nouveau niveau d’exigences techniques du grand public. On retrouve ainsi des performances largement améliorées pour le Mate 30 et le Mate 30 Pro – ce qui justifie la croissance des prix.

Au cours de sa conférence, à Munich, Huawei n’a dévoilé ni région ni date de sortie pour sa gamme Mate. Bizarrement, le constructeur chinois à cependant présenté ses tarifs en euros :

Huawei Mate 30 : 799 euros pour 128 Go de stockage et 8 Go de RAM

Huawei Mate 30 Pro : 1099 euros pour 256 Go de stockage et 8 Go de RAM

Huawei Mate 30 Pro 5G : 1199 euros pour 256 Go de stockage et 8 Go de RAM

Notre envoyé spécial sur place n’a pas obtenu d’informations concernant la disponibilité de ces smartphones en France.

De plus, comme nous l’avons évoqué dans la fiche complète, ces deux smartphones auront la surcouche EMUI 10, sous Android, mais sans les services Google. C’est App Gallery qui remplacera le Play Store, ce qui signifie que des applications comme YouTube, Slack, ou encore Spotify ne seront pas disponibles. Cette décision a été prise suite aux conflits qui ont opposé les États-Unis et l’enseigne chinoise. De ce fait, Huawei n’a pas obtenu l’autorisation d’utiliser les services Google, et a dû devenir autonome en ce qui concerne le catalogue d’applications. Un point faible qui aura du mal à passer, même avec les excellentes caractéristiques de ces téléphones.

Si la situation est susceptible d’évoluer, pour le moment ni le Mate 30, ni le Mate 30 Pro n’embarquent le Google Play Store et ses multiples applications.

Malgré cela, êtes-vous prêt à vous offrir l’un de ces deux smartphones ?