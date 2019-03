Huawei officialise toutes les fonctionnalités du P30 Pro sur son propre site web

Si le Huawei P30 Pro a été la cible de beaucoup de fuites, la dernière en date est certainement la plus ironique. En effet, c’est Huawei lui-même qui a dévoilé toutes les fonctionnalités du smartphone sur son propre site web.

Le Huawei P30 Pro se dévoile encore un peu plus

Si Huawei a rapidement supprimé la page concernée, qui renvoie désormais à une erreur, cela n’a pas empêché le leaker Evan Blass de partager l’URL sur Twitter. Il a accompagné le lien en question d’un message ironique : « C’est comme, pourquoi se donner la peine d’avoir un lancement ? ».

It’s like, why bother even having a launch? https://t.co/RGcRTDY4wT — Evan Blass (@evleaks) 21 mars 2019

Sous le tweet d’Evan Blass, un autre internaute ne s’est pas gêné pour partager le web archive de la page web supprimée par Huawei, si bien qu’il est possible d’accéder au contenu en question. Et effectivement, la marque chinoise a bel et bien partagé de nombreux détails à propos du successeur du P20 Pro.

Il est également intéressant de constater que la page web de Huawei concerne le lancement du 6 avril 2019, un événement qui aura lieu à Singapour, et non à Paris le 26 mars.

Huawei a donc laissé fuiter plusieurs visuels montrant l’avant et le dos du smartphone, des images qui avaient déjà leaké sur le web auparavant. Mais ce qui est réellement intéressant, c’est les textes qui accompagnent les visuels partagés par la marque chinoise.

En effet, Huawei fait état d’un « zoom hybride 10x qui révèle des détails sans compromis à chaque cliché ». La marque chinoise ajoute à cela : « En collaboration avec le super 40MP caméra principale et stabilisateur d’image optique, vous pouvez amener la lune juste devant vos yeux ». Elle suggère également qu’il sera possible d’utiliser des deux des quatres capteurs photo en même temps, soit le l’objectif principal et l’objectif zoom. Cela pourrait permettre d’avoir une vue grand-angle et une vue rapprochée en même temps.

Sur la page web, la Huawei Watch GT Active est également mise en avant par la firme chinoise, signe qu’elle sortira aussi dans les jours à venir.

Pour rappel, le prix en euros du Huawei P30 Pro seraient de 749 euros,là où le P30 Pro 128 Go coûterait 999 euros et le P30 Pro 256 Go, 1 099 euros.

