Huawei a officialisé son entrée de gamme, le smartphone Y7 Pro 2019

On en sait un peu plus depuis hier sur le nouveau smartphone d’entrée de gamme de Huawei, le Y7 Pro 2019. Ne le cherchez pas chez un opérateur, car il n’est disponible pour le moment qu’au Vietnam…

Une fiche technique intéressante pour un entrée de gamme

Parmi les informations importantes liées aux caractéristiques du Y7 Pro 2019, on peut notamment évoquer son écran de 6,26 pouces (1520×720 pixels) disposant d’une encoche en forme de goutte d’eau dans la partie supérieure. Dans son ensemble, le design est relativement élégant et harmonieux avec des bords arrondis et les mensurations totales de l’appareil sont de 76,91 x 158,92 x 8,1 mm, pour 168 grammes sur la balance.

Huawei a opté pour le SoC Snapdragon 450, épaulé par 3 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensibles via microSD). Le nouveau Y7 Pro 2019 embarque une batterie de 4000 mAh et un chargeur 10 Watts (5V, 2A). Il dispose d’une prise micro-USB et d’une prise casque, en revanche le constructeur a fait l’impasse sur le lecteur d’empreintes.

Niveau photographie, le smartphone propose un double capteur photo au dos de 13 mégapixels et de 2 mégapixels de quoi réaliser de beaux clichés et en façade, on retrouvera un capteur de 16 mégapixels pour les selfies !

Le smartphone Y7 Pro 2019 est proposé à 150 euro en équivalence de monnaie au Vietnam, ce qui le place en bonne position pour les personnes cherchant un téléphone de bonne facture à petit prix. La question est désormais quand sortira t-il en Europe ?