Huawei P30, Galaxy S10e : Bouygues Telecom casse les prix au Black Friday

Au fil des années, le Black Friday revêt une importance toujours plus importante – y compris chez les opérateurs télécoms. Pour cette édition, Bouygues Telecom a décidé de frapper un grand coup en offrant une remise spéciale sur les derniers smartphones en vogue : Samsung Galaxy S10e, Galaxy Note 10/10+ Huawei P30, OnePlus 7T Pro ou encore iPhone XR – tous bénéficient du code promo « BLACKWEEK » qui permet d’économiser 100€ sur ces appareils sous condition de souscription à un Forfait Sensation Avantage Smartphone avec un engagement de 24 mois.

Voir l’offre Bouygues Telecom

Bouygues Telecom mise sur les téléphones premium

Pour ce Black Friday, Bouygues Telecom a décidé d’offrir une très belle remise sur les téléphones les plus populaires et les plus premium du marché. Cette offre qui s’étale du 25 novembre au 2 décembre permet d’obtenir non seulement une remise sur le téléphone, mais également un abonnement de 6 mois offert à Spotify Premium ainsi qu’un Google Nest Mini gratuit. Ce code promo vient en plus se rajouter à des ODR ou des bonus de reprises déjà existants sur certains modèles. Pour en profiter, nous vous prenons un exemple avec le Samsung Galaxy S10e – qui en temps normal, est vendu « nu » au prix de 709€.

Obtenir le Galaxy S10e à 1€ chez Bouygues Telecom : Commander le Samsung Galaxy S10 à 101€ sur Bouygues Telecom

Choisir le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go 24 mois

Entrer le code promo « BLACKWEEK » pour obtenir 100€ de remise

Régler 8€ par mois pendant 24 mois (échelonnement du paiement)

Le même principe s’applique au Black Friday sur Bouygues Telecom pour les Huawei P30, iPhone XR et autres OnePlus 7T Pro ou Galaxy Note 10. C’est à vous de faire la configuration directement sur le site de Bouygues Telecom pour obtenir le prix de votre appareil. A noter que l’opérateur télécom propose aussi de reprendre votre ancien téléphone moyennant une compensation financière définie par son simulateur.

Voir l’offre Bouygues Telecom

Que comprend ce forfait mobile ?

Le Forfait Sensation Avantages Smartphone 70 Go est l’un des abonnements mobiles les plus complets que propose Bouygues Telecom. En l’occurrence, il vous permet d’obtenir les appels, SMS et MMS illimités partout en France (et en Europe) ainsi que 70 Go de données internet par mois en France (et 30 Go en Europe). Dans le cadre de ce forfait, le client bénéficie aussi de plusieurs avantages : prêt d’un téléphone équivalent en cas de problème, nouveau smartphone à prix avantageux, smartphone repris à un prix garanti et facilité de paiement du téléphone.

Pendant la première année, l’opérateur propose en ce moment un prix avantageux pour ce Forfait Sensation Avantage Smartphone 70 Go : 30,99€ par mois pendant la première année, puis 45,99€ par mois au delà pour les nouveaux clients. Dans le cas des clients qui possèdent déjà une box internet Bouygues Telecom, il leur sera facturé 23,99€ par mois pendant un an, puis 38,99€ par mois ensuite.

Pour découvrir cette offre, c’est par ici :

Voir l’offre Bouygues Telecom