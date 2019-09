Huawei présentera le Mate 30 le 19 septembre, avec ou sans Google

Malgré ses problèmes avec l’administration américaine, Huawei a bel et bien l’intention de présenter les Mate 30, sa prochaine série de smartphones haut de gamme. Et juste au cas où vous auriez un doute, le constructeur a officialisé la date de présentation de ces nouveaux appareils sur Twitter. Cette présentation, qui aura lieu le 19 septembre, se fera à Munich en Allemagne, et sera bien évidemment diffusée en direct sur la toile.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019