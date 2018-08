Huawei veut faire la course du smartphone pliable en tête

Huawei accélère le rythme et se donne les moyens de sortir son premier smartphone pliable avant Samsung. La marque chinoise devenue récemment numéro 2 mondial, souhaite continuer à mettre la pression pour devenir leader du marché.

Pour les constructeurs de smartphones, la clef du succès est souvent d’être le premier à faire le buzz, à surprendre les consommateurs avec un nouveau produit phare. Les grands le savent et l’appliquent, et concernant le marché du smartphone pliable Huawei a décidé de passer devant les actuels tenants du titre.

Sortir un smartphone pliable avant le printemps 2019, le défi de Huawei

Connus pour cette politique économique et la recherche effrénée de produits novateurs, Apple et Samsung sont cette fois encore bel et bien présents dans ce nouveau secteur, mais Huawei compte bien leur faire l’intérieur dans le dernier virage et remporter la course.

En quête permanente de notoriété, le constructeur chinois tente donc de dépasser d’une courte tête son homologue sud-coréen, qui pourtant abreuve déjà les médias depuis des mois concernant la sortie imminente de son futur Galaxy à écran flexible. Prévu pour le printemps prochain, celui-ci laisse peu de marge de temps à Huawei pour concevoir et lancer le sien d’ici là.

Les smartphones pliables en ligne de mire

Huawei met donc le paquet et selon des sources proches du dossier, les équipes de recherche et développement ont clairement reçu l’ordre d’accélérer le rythme en vue de devancer Samsung sur ce marché. Devenu rapidement le troisième constructeur mondial, le chinois a déjà en ligne de mire ses deux prédécesseurs.

N’oublions toutefois pas que les dates de sortie sont une chose, mais la qualité du matériel en est une autre. Le défi est donc de taille, puisqu’il consiste à concurrencer dans un temps record un appareil sur lequel le numéro 1 mondial travaille déjà depuis des mois et vraisemblablement des années.

Il est difficile de savoir où en est réellement Huawei sur ce projet, car ni le nom, ni la fiche technique du futur smartphone pliable n’ont été révélés, mais Huawei assure déjà qu’il embarquera un écran flexible OLED. Produit en faible quantité dans les premiers temps, il faudra probablement attendre la sortie d’une version grand public, cette course contre la montre étant avant tout une recherche de notoriété. D’ailleurs ces derniers jours, on pouvait lire que Huawei venait de devenir le numéro deux mondial, la marque ayant vendus plus de smartphones qu’Apple depuis le début de l’année.