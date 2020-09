Huawei Watch GT2 Pro, une nouvelle montre connectée haut de gamme avec deux semaines d’autonomie

Il y a quelques jours, Huawei a dévoilé la Watch GT2 Pro, une montre connectée qui fait le plein de nouvelles fonctionnalités. Au premier trimestre de l’année en cours, le constructeur se positionnait à la deuxième place du marché des smartwatches dans le monde avec 2,6 millions d’unités expédiés pendant la période, soit une hausse exponentielle de 118,5% par rapport à l’année précédente. La marque continue de vouloir se démarquer dans le secteur avec une nouvelle montre connectée baptisée Huawei Watch GT2 Pro.

Dans un communiqué, Huawei indique que la Watch GT2 Pro s’adresse aux sportifs occasionnels comme aux adeptes de fitness, car elle fait le plein de fonctionnalités dédiées au sport. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir leur sport préféré parmi 100 modes d’entrainement, dont de nouveaux comme le ski, le snowboard ou encore le golf.

Pour ce qui est du golf, l’appareil est en mesure d’analyser le rythme et la vitesse du swing, mais également d’afficher des démonstrations sur le cadran. Côté ski et snowboard, la montre peut fournir la vitesse, la distance, le rythme cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, la pente maximale ou encore la trajectoire et la descente cumulée.

Plus globalement, la Huawei Watch GT2 Pro affiche des conseils à tous les utilisateurs qui pratiquent un sport afin de garantir leur sécurité, indique le communiqué de la marque. Elle permet aux utilisateurs de connaître plusieurs éléments météorologiques comme les heures de lever et de coucher de soleil, les heures des marées ou encore les alertes en cas de changement de temps. Huawei s’adresse aussi aux adeptes de la course en proposant plus de 10 cours de running préinstallés sur la montre afin de guides les utilisateurs.

La marque a aussi travaillé sur l’amélioration du suivi de la santé physique durant le sport. La montre Huawei Watch GT2 Pro suit le rythme cardiaque en temps réel et pendant l’entraînement, tout en alertant les utilisateurs en cas de rythme cardiaque élevé. Pour la gestion de la santé, l’appareil propose un suivi du stress, du rythme cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), du sommeil et des notifications en cas d’anomalie du rythme cardiaque.

Une montre connectée haut de gamme

Côté design, la Huawei Watch GT2 Pro se dote d’un écran en verre saphir, d’un boîtier en titane et d’un dos en céramique, ce qui lui confère cet aspect haut de gamme en plus des nouvelles fonctionnalités.

La Huawei Watch GT2 Pro dispose d’une autonomie de deux semaines et de 30 heures avec le GPS activé, elle est compatible avec la charge à induction ou le tapis de charge Qi.

La montre Watch GT2 Pro est disponible en version classique (gris) et en version sport (noir) au tarif de 299,99 euros. Les bracelets sont en plastique ou en cuir. Elle est déjà en précommande et les livraisons débuteront le 4 octobre. Pendant la période de précommande, la marque offre une paire d’écouteurs Freebuds 3i à tous ceux qui commandent la montre.