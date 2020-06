Huawei se positionne à la deuxième place sur le marché des montres connectées

Si Apple domine largement le marché des montres connectées avec sa célèbre Apple Watch, le chinois Huawei n’est pas en reste et se positionne sur la deuxième marche du podium à l’occasion du premier trimestre de l’année 2020.

Dans un communiqué, Huawei partage le rapport réalisé par le cabinet International Data Corporation (IDC). Lors du premier trimestre 2020, ce sont plus de 16,9 millions de montres connectées qui ont été expédiées, soit une baisse de 7,1% par rapport à la même période l’an passé.

Toutefois, le constructeur chinois tire son épingle du jeu avec 2,6 millions d’unités expédiés au cours de ces trois mois, soit une hausse conséquente de 118,5% par rapport au premier trimestre 2019. C’est la seule marque à revendiquer une croissance de plus de 100% sur cette période, rapporte le communiqué.

En comparaison, Apple a expédié plus de 4,5 millions de montres connectées tandis que Samsung se positionne troisième avec 1,8 million d’unités. Dans ce même classement, on retrouve ensuite l’américain Garmin, Huani puis les autres marques —qui représentent 5,7 millions d’unités expédiées.

Huawei précise que son succès n’est pas seulement dû à sa forte présence sur le marché chinois, mais également à une progression en Europe, en Amérique latine ainsi que d’autres territoires asiatiques.

À la fin du premier trimestre de l’année 2020, la marque chinoise a également dévoilé la Huawei Watch GT 2, une nouvelle montre connectée officialisée à l’occasion de la présentation des Huawei P40 et P40 Pro. Ce nouveau modèle se dote d’une nouvelle fonctionnalité qui concerne la surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2).

Huawei bien placé avec les montres connectées, mais…

Si Huawei s’en sort très bien du côté des montres connectées, la marque chinoise fait l’objet de plusieurs sanctions américaines qui pourraient impacter, encore plus, ses smartphones. Depuis une longue période, elle n’a plus le droit d’utiliser les services et les applications de Google, car elle a été placée sur liste noire et ne peut plus faire de commerce avec les entreprises américaines.

Plus récemment, les USA ont annoncé de nouvelles mesures qui pourraient priver Huawei et ses smartphones de l’approvisionnement en processeurs. La Chine a rapidement réagi en affichant son soutien à l’entreprise tout en menaçant de pénaliser des sociétés américaines comme Apple.