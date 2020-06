Hublot lance sa nouvelle montre connectée, et son prix est aussi signé Hublot

Le petit monde de l’horlogerie et du luxe s’aventure prudemment dans celui des technologies digitales. Après Tag Heuer, Louis Vuitton et Montblanc, c’est au tour de Hublot de lancer sa nouvelle montre connectée.

La Big Bang E, c’est son nom, se présente selon Hublot comme un trait d’union « entre tradition et innovation, fusion entre matériaux de pointe et technologie digitale dernier cri ». Elle se présente dans un boîtier de 42mm de diamètre, proposé à choix en titane ou en céramique. Les chiffres des heures sont réalisés par métallisation sous une glace en saphir inrayable qui recouvre un écran tactile AMOLED haute définition. L’engin est muni d’une couronne rotative avec poussoir intégré qui permet de piloter les commandes de son module électronique. Hublot garantit une étanchéité à l’eau jusqu’à 30 mètres de profondeur.

8 cadrans exclusifs et évolutifs

Côté technologies embarquées, on est sur du classique Wear OS, et ce n’est donc pas sur ce point que la Big Bang E pourra facilement se distinguer. Pour cela il vaut mieux regarder du côté des caractéristiques horlogères proposées : outre la fonction « Time Only » analogique, la montre propose des interprétations exclusives des complications horlogères traditionnelles telles qu’un Quantième Perpétuel à la phase de lune, ou encore un second fuseau horaire GMT qui présente la terre d’une manière très réaliste. Et bien sûr puisque que l’on parle de luxe, les matériaux ont un rôle essentiel à jouer. Ainsi la Big Bang E sera disponible en deux éditions différentes, Titanium et céramique noire Black Magic. D’autre part, elle proposera une série de 8 cadrans exclusifs conçus par l’artiste de storytelling art

Marc Ferrero. L’originalité de la démarche consiste à faire évoluer l’affichage au long de la journée, puisque toutes les trois heures le cadran change de couleur, permettant ainsi l’affichage successif des huit créations sur un cycle de 24 heures. Chacune d’entre elles se décline sur la base d’une couleur spécifique : Happy Yellow, Magic Blue, Orange Dynamite, All White, Lucky Green, Magic Red, Rainbow Spirit et Black Magic. A noter encore que chaque heure pleine est marquée par l’apparition d’une animation d’une durée de 5 secondes. La montre dispose d’un processeur qualcomm snapdragon wear 3100 Quad Core 1094 GHz avec une RAM de 1 Go et 8 Go de mémoire flash.

Autre nouveauté, pour la première fois dans l’histoire de Hublot, cette montre sera vendue online sur le site maison ainsi que sur le réseau Wechat en Chine. Elle sera ensuite proposée dans les boutiques et le

réseau traditionnel.

Ce n’est cependant pas la première tentative de la marque suisse puisqu’en 2018, une première version connectée de la Big Bang était présentée à l’occasion de la Coupe du Monde de Football en Russie. La Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, destinée aux arbitres de la compétition, était dotée des dernières évolutions technologiques alors disponibles pour les modules au poignet Elle servait en outre à la fois d’aide aux arbitres opérant sur le terrain et de stade virtuel, permettant aux fans de football suivre la compétition.

La montre Hublot Big Bang E est disponible au prix de 5100 euros pour la version Titane et 5700 euros pour la version Céramique Noire.