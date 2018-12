Idée cadeau de Noël : Amazon fait des promotions ce week-end 🔥

Les fêtes de fin d’années pointent le bout du nez, il est temps de trouver une idée de cadeau de Noël à offrir à son entourage. D’une personne à une autre, les budgets peuvent varier et Amazon facilite ce travail de recherche avec des catégories définies par des tranches de budget, par sexe, par intérêt et par l’âge. A cela, le marchand propose toute une série de produits en promotion pendant ce week-end – c’est le moment d’en profiter !

Avant de rentrer dans le détail, il faut savoir qu’Amazon offre un premier cadeau de Noël à ses clients : la livraison est offerte dès 0,01€ d’achat (elle n’a légalement pas le droit d’être gratuite en France) sans minimum de dépense jusqu’au 5 décembre, avec le code promo LIVRAISON. C’est donc encore une bonne raison de faire ses cadeaux de Noël sur Amazon. En plus, il a défini toute une section de son site dédiée aux promotions de Noël.

Quelques catégories de Noël sur Amazon :

Il existe beaucoup d’autres catégories présentées en haut de la section dédiée aux idées de cadeau de Noël sur Amazon. En plus de cela, le site e-comerce a prolongé quelques offres du Black Friday jusqu’à ce week-end, et il permet d’économiser des dizaines d’euros sur des produits qui peuvent facilement se transformer en cadeau de Noël.

Amazon n’est pas le seul actif, et d’autres marchands font des promotions de Noël :

En attendant Noël, Amazon propose une série de promotions généreuses sur les produits les plus populaires du moment. Les grandes marques comme Bose, Dyson, Philips, Sony ou encore GoPro, LEGO et Fitbit sont en forte réduction pendant quelques heures. Certaines opérations sont des ventes flash, d’autres sont des ventes en continu. Dans tous les cas, ces remises sont limitées par les stocks disponibles (et souvent par le temps également), il faut donc se dépêcher pour en profiter. Ci-dessous, les dernières offres en cours que nous avons mis à jour :

Pour ceux qui privilégieraient les cadeaux de Noël utiles, on retrouve de nombreux produits de petit électroménager en promotion sur Amazon. En l’occurrence, il y a par exemple le dernier aspirateur sans fil Dyson V8 Absolute en promotion à 414€ au lieu de 529€ (-22%), ce qu’on voit assez rarement chez le fabricant britannique. De même, le modèle Dyson Big Ball Multifloor 2+ est à 299€ au lieu de 429€ (-30%). Pour la cuisine, on retrouve le multicuiseur intelligent Cookeo 6L de chez Moulinex à 169€ au lieu de 229€.

Encore une fois, Amazon organise des ventes flash qui sont limitées par le stock et par le temps. Une petite barre d’avancement jaune montre le stock restant et un compte à rebord indique le temps qu’il reste jusqu’à la fin de la promotion. Pour ne pas vous faire avoir sur vos cadeaux de Noël, profitez de cette occasion sur Amazon pour économiser sur vos achats.

Livraison offerte dès 0,01€ jusqu’au 5 décembre

Si Black Friday est évidemment un événement incontournable pour tous les marchands, Amazon mise aussi beaucoup sur le mois de décembre et les cadeaux de Noël pour séduire le public français. En ce moment, on retrouve tous les jours des ventes flash sur les produits et marques les plus populaires du moment. On peut ainsi trouver des centaines de jouets, de consoles et jeux vidéos, de livres, de produits high-tech ou encore d’appareils électroménager avec des remises séduisantes.

Que vous cherchiez une idée de cadeau de Noël pour quelqu’un dans votre entourage ou que vous souhaitiez juste vous faire plaisir, Amazon est un endroit parfait en ce mois de Noël pour faire vos courses. Encore une fois, le marchand offre la livraison pour tout achat à partir de 0,01€, sans limite de montant, jusqu’au mercredi 5 décembre 2018. Pour cela, il faut utiliser le code promo LIVRAISON au moment de la finalisation de la commande. Après cela, la livraison redevient payante pour tous les produits de moins de 15€. Donc si vous aviez l’intention de faire de jolis cadeaux de Noël à moins de 10 ou 15€, c’est le moment pour en profiter. Le week-end prochain, il sera déjà trop tard.

Amazon table sur un mois de Noël conséquent

Ces dernières semaines, Amazon s’est montré particulièrement généreux avec une semaine de Black Friday qui a duré une dizaine de jours, et qui a vu des centaines de milliers de produits être en promotion. Pour autant, le géant américain réalisé un mois de décembre toujours exceptionnel, parfois même meilleur que le mois de novembre grâce aux ventes de Noël qui lui permettent de tirer des volumes conséquents. C’est aussi pour cette raison qu’il a mis en place un système pour trouver une idée de cadeau de Noël sur Amazon.

Qu’on soit membre Amazon Prime ou non, le grand avantage de commander sur Amazon pour Noël est que l’on connait une estimation de la date de livraison et qu’elle est généralement assez rapide après la commande. Il n’y a donc aucun risque sur le temps de livraison des cadeaux de Noël, qui seront livrés avant let 24 décembre pour des commandes qui auront été passées quelques jours avant. Pour découvrir toutes les offres de Noël en cours sur Amazon, c’est par ici :

