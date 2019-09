IFA 2019 : Sharp dévoile son nouveau téléphone à Berlin

Cette année, la conférence de Sharp était placée sous le signe de deux thématiques clés : la 5G et la 8K, pour commencer, avec bon nombre de téléviseurs pour une meilleure résolution et des appareils équipés pour le nouveau réseau. L’autre partie concerne ce que la société appelle « AIoT », un mélange d’intelligence artificielle et d’objets connectés.

La photo

Pour commencer, Sharp a présenté un appareil photo 8K qualifié du plus petit du monde à pouvoir capturer des clichés de cette taille. Peu d’informations ont été communiquées, mis à part une photo. On ne connaît donc toujours pas le prix ou la date de sortie, mais il semble possible d’y connecter un téléobjectif assez facilement.

La TV

Si Sharp est mondialement connue pour ses écrans depuis des années, ce n’est pas près de changer : ses employés en ont ainsi profité pour dévoiler le plus grand écran LCD 8K de la planète. La bête fait 120 pouces, et son design borderless saura convenir à n’importe quel salon… Si sa surface le permet.

Avec ça, quatre nouvelles smart TV de la gamme Aquos vont être commercialisées dans les jours à venir. Avec Android TV au programme : bonne nouvelle pour les adeptes de Google Assistant.

Les ordinateurs Sharp

Cette année, de nombreux modèles ont été présentés sur le stand de Sharp. Mais ceux qui ont retenu notre attention sont les nouveaux produits annoncés lors de la conférence. À commencer par un fixe, avec unité centrale intégrée à l’écran, dont la dalle atteint elle aussi la résolution 8K qui fait rêver tant de graphistes. L’engin sera disponible au printemps 2020.

L’autre annonce concerne le Tecra X50, qui est vraiment léger (pour l’avoir pris en main, je confirme) avec seulement 1,36 kg pour un écran de 15 pouces. Son autonomie, quant à elle, atteindrait 17 heures : un réel atout pour ceux qui voyagent souvent et qui ont besoin de travailler sans prise à disposition. Ce laptop est commercialisé avec Windows bien sûr, et sous la marque Dynabook, soit le rebranding de la branche PC de Toshiba, qui, on le rappelle, a été rachetée par Sharp, fortement liée à Foxconn.

De nouveaux smartphones

Avec un double capteur photo arrière et une puce 5G, le mobile Aquos R3 aurait tout pour plaire… Si seulement il n’était pas affublé de ces deux encoches qui laissent à désirer. Son prix, qui atteint 749 € sur notre continent, reste tout de même mérité étant donné que l’on peut compter sur 6 Go de RAM et un SoC Snapdragon 855 de chez Qualcomm. Sa dalle mesure 6,2 pouces, et un capteur grand-angle est de la partie.

Premier vendeur de smartphones Android au Japon, Sharp a aussi annoncé le lancement du Aquos V, un appareil équipé du Snapdragon 835 cette fois-ci, avec une caméra de 13 MPx et un écran Full HD avec une diagonale de 5,9 pouces. Il sera vendu en Europe pour 229 €.

Sharp et la musique

Lors de son événement, l’entreprise d’Osaka a également souhaité mettre l’accent sur ses enceintes. Car oui, il faut le rappeler : son activité touche aussi le segment Hi-Fi. Le premier modèle en question, une barre de son avec Alexa intégré, sera vendu pour 399 € au premier trimestre 2020. L’appareil a été conçu en partenariat avec Pininfarina, célèbre firme italienne réputée pour ses carrosseries automobiles hors du commun.

J’ai aussi pu tester une série d’enceintes censées être idéales pour « faire la fête », ce que Sharp a justement voulu démontrer avec une playlist Techno. Mauvaise idée : si le son avait beau être clair, les basses n’étaient clairement pas au rendez-vous.