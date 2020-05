L’IFA 2020 aura bien lieu, mais pour quelques journalistes uniquement

Un IFA 2020 limité à quelques invités seulement

Depuis le début de l’année, les différents salons du monde entier sont annulés, transformés en version numérique, voire reportés, la faute évidemment au coronavirus. E3, Gamescom, WWDC, Google I/O, Facebook F8, Salon Automobile de Genève, Mobile World Congress… de nombreux évènements ont ainsi été déprogrammés. En ce qui concerne l’IFA, les organisateurs ont un autre projet en tête.

En effet, on savait déjà que le célèbre Internationale Funkausstellung Berlin prendrait une forme différente en 2020. L’évènement, qui se tiendra du 3 ou 5 septembre prochain, aura bien lieu, malgré l’interdiction en Allemagne (jusqu’au 24 octobre prochain) de rassembler plus de 5000 personnes. Comment ? En fermant les portes au public, et en conviant uniquement quelques journalistes.

L’hygiène au coeur de l’IFA 2020

En effet, l’IFA 2020 sera découpé en quatre évènements majeurs répartis sur les trois jours, et chaque évènement rassemblera environ 1000 personnes. Les organisateurs promettent que la sécurité est au coeur de cet IFA 2020 et les autorités locales seront notamment chargées de faire respecter la distanciation physique, et l’hygiène générale. La direction de l’IFA attend environ 800 journalistes du monde entier pour cette édition 2020.

Jens Heithecker, directeur de l’IFA, déclare : « Pour les marques et les médias, ce sera une occasion importante de voir et de célébrer physiquement les dernières innovations, qui seront le moteur de la reprise et du rebondissement de notre industrie ». Parallèlement, l’IFA proposera également un « Digital Hub » pour permettre au plus grand nombre de suivre cette édition 2020 en version numérique.

Reste à savoir maintenant si cet IFA 2020 version « réduite » aura bien lieu, ou si les organisateurs seront finalement contraints à proposer une édition exclusivement en ligne. C’est le cas déjà chez Microsoft, par exemple, qui a pris la décision, il y a quelques semaines déjà, de numériser l’ensemble de ses événements jusqu’en juillet 2021.