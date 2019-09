Il existe un système infaillible pour détecter le smartphone au volant

Selon notre gouvernement, un accident de la route sur dix est du au smartphone. Avec l’alcoolémie, la vitesse, et la fatigue, la distraction à cause du smartphone est une cause de plus en plus fréquente dans les drames routiers. En France, les autorités tentent plusieurs mesures pour lutter contre ce fléau, notamment en multipliant les contrôles routiers. Cependant, l’efficacité laisse encore à désirer.

En Nouvelle-Galles du Sud, un État australien, le gouvernement a déployé une technologie permettant de détecter les conducteurs qui utilisent leur smartphone en roulant. L’Associated Press rapporte les dires d’Andrew Constance, le ministre des Routes de la Nouvelle-Galles du Sud : « Il ne fait aucun doute que la conduite en état d’ébriété est sur un pied d’égalité avec l’utilisation du téléphone portable, et c’est pourquoi nous voulons que tout le monde sache que vous allez être surveillé, n’importe où. »

Pour ce faire, les autorités de cet état vont déployer d’ici décembre 2019, des caméras chargées de détecter les téléphones mobiles. Il s’agira en fait de deux caméras, l’une chargée de vérifier le comportement du conducteur, et l’autre focalisée sur la plaque d’immatriculation. La caméra ayant pour mission de surveiller le comportement du chauffeur sera agrémentée d’une intelligence artificielle. Cependant l’humain sera obligé de passer derrière la décision avant d’envoyer une amende de 232 dollars à l’automobiliste.

Des tests plutôt prometteurs

La Nouvelle-Galles du Sud est l’État le plus peuplé d’Australie, puisqu’il comprend l’une des plus grandes villes d’Australie, Sydney. Cette décision concernera donc un grand nombre d’individus. Des responsables australiens ont déclaré à l’Associated Press qu’un précédent test de ce système, qui avait duré six mois, a permis de contrôler 8,5 millions de véhicules et d’identifier plus de 100 000 contrevenants, dont l’un d’entre eux utilisait un iPad en plus de son smartphone.

Le gouvernement australien déclare qu’il autorisera quelques exceptions comme le passage à un kit mains libres, une utilisation via Bluetooth, ou encore le fait de donner son appareil à un passager, sans oublier les files d’attente au volant à un drive par exemple. Cependant, les conducteurs stoppés aux feux rouges ou dans les embouteillages seront sans discussion passibles d’une amende.

Suite au déploiement de ce système, il se pourrait que d’autres pays suivent l’exemple donné par l’Australie, en quête de limiter les accidents causés par ce fléau.