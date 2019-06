Ils démontent un Huawei P30 Pro pour savoir quels composants proviennent des USA

À cause des sanctions américaines, Huawei se voit privé des services et technologies de sociétés basées aux États-Unis. De ce fait, le constructeur risque de ne plus recevoir de licence Android délivrée par Google (mais celui-ci pourra toujours utiliser la version open source de l’OS). ARM, qui fournit des technologies essentielles pour les processeurs de smartphones, a également cessé de collaborer avec Huawei, car ses produits incluraient des technologies d’origine américaine (ARM est une société britannique).

Mais Huawei pourrait-il facilement se passer des technologies et composants fournis par les sociétés américaines pour ses smartphones ? Le média Nikkei a démonté un Huawei P30 Pro afin de savoir combien il y a de composants américains à l’intérieur du smartphone.

15 composants américains sur 1 631, mais des composants importants

Après le démontage, Nikkei a conclu que sur 1 631 composants du P 30 Pro, seulement 15 sont fournis par des sociétés américaines.

Mais les choses, cependant, ne sont pas aussi simples, car lorsqu’on tient compte de la valeur de ces composants, on découvre que les éléments fournis par des sociétés américaines représentent 16,3 % du coût total des composants du Huawei P30 Pro.

Ces composants américains incluent le DRAM fourni par Micron, des semi-conducteurs de communication fournis par Skyworks Solutions et Qorvo ou encore le verre Gorilla Glass fourni par la société Corning et qui permet d’avoir des écrans durables.

Avant le bannissement américain, Huawei aurait eu le temps d’acquérir un énorme stock de composants afin de continuer à produire ses smartphones.

Mais sur le long terme, l’entreprise devra trouver des alternatives aux composants qui sont proposés par des fournisseurs américains, sauf si ceux-ci utilisent une faille juridique pour contourner l’interdiction de faire du business avec Huawei.