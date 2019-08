Des images du OnePlus 7T Pro révèlent le design du prochain smartphone

D’ici quelques mois, OnePlus pourrait bel et bien lever le voile sur deux nouveaux modèles : les 7T et OnePlus 7T Pro, dignes successeurs des OnePlus 7 et 7 Pro. Néanmoins, la marque chinoise n’a pas encore donné de date de sortie précise, bien que l’on sache qu’elle a pour habitude de présenter ses nouveaux téléphones au mois d’octobre. En se basant sur les précédentes présentations du constructeur, l’on peut donc imaginer que le smartphone sera dévoilé aux alentours du 29 octobre.

Quels changements avec le OnePlus 7 Pro ?

Cependant, deux images qui montrent ce que pourrait être le prochain OnePlus 7T Pro sont déjà apparues sur le web par le biais de SlashLeaks et Weibo. Il faut tout de même préciser que la note de confiance du premier leak n’est pas très élevée sur le site, si bien que ces informations ne sont pas à prendre comme une certitude, du moins pour l’instant.

Comme le montrent les images, le futur smartphone de la marque ne semble pas si différent du OnePlus 7 Pro, si bien que l’on peut supposer que les changements concerneront principalement ses capacités techniques. Pour ce qui est du design, le smartphone embarque un écran borderless courbé qui n’embarque pas d’encoche ou de poinçon pour la caméra. Il est donc possible que la caméra soit disposée de la même manière que sur le OnePlus 7 Pro, soit rétractable et disposée sur la tranche haute du téléphone.

Si l’on se base sur le principe que le OnePlus 7T Pro sera plus performant que le OnePlus 7 Pro, la marque chinoise pourrait alors améliorer les capacités du smartphone, en y logeant le SoC Snapdragon 855 Plus récemment annoncé par exemple. La charge sans fil pourrait aussi être de la partie.

En termes de prix, PhoneArena rappelle à raison que OnePlus a pour habitude d’augmenter ses tarifs de 20 à 30 dollars d’une génération à l’autre, ce qui ferait que le prochain modèle pourrait coûter environ 699 dollars aux USA.