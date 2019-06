OnePlus 7 Pro pas cher : ou l’acheter au meilleur prix en 2019 ?

Les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro ont été montrés au grand public à l’occasion d’un lancement mondial à Londres, en mai 2019. Les nouveaux téléphones de la marque haut de gamme chinoise tiennent leurs promesses, et rivalisent sérieusement avec les derniers smartphones de Samsung ou ceux de Huawei. Disponibles dès le mois de leur officialisation, où peut-on désormais acheter le OnePlus 7 pas cher et le 7 Pro au meilleur prix en 2019 ?

Meilleur prix pour un OnePlus 7 Pro pas cher :

OnePlus, meilleur compromis aujourd’hui

Avant de rentrer dans le détail du meilleur prix pour acheter un OnePlus 7 Pro pas cher et le OnePlus 7, voyons tout d’abord les différences de caractéristiques entre les deux derniers modèles de la gamme du fabricant haut de gamme chinois, réputé pour avoir toujours un excellent rapport qualité prix sur tous ses modèles.

Le OnePlus 7 classique s’inscrit dans la continuité du modèle précédent, le OnePlus 6T. Si le design et l’écran sont quasiment les mêmes entre ces deux modèles, c’est au niveau de la puissance que le nouveau smartphone sous Android se distingue de son prédécesseur. L’une de ses grandes forces réside dans la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 855 qui permet d’améliorer encore les performances du téléphone, idéale pour les amateurs de jeux sur mobile.

Si vous hésitez entre acheter le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7, il faut savoir que la version Pro est certes le modèle plus performant et c’est lui qui se positionne face aux dernières générations de Samsung et Huawei. Mais logiquement, c’est aussi elle qui est un peu plus chère : son prix reste toutefois inférieur aux modèles haut de gamme de la concurrence sous Android, ou Apple sous iOS. Comme vous pouvez le voir dans notre test en vidéo ci-dessous, le OnePlus 7 Pro offre aujourd’hui pour nous le meilleur prix avec des performances haut de gamme.

Avant d’acheter le OnePlus 7 au meilleur prix, voici notre test vidéo :

Pour en venir maintenant aux différences entre le OnePlus 7 et le 7 Pro, on remarque vite que le nouveau OnePlus 7 Pro n’a plus d’encoche sur son écran OLED fabriqué par Samsung – qui par ailleurs, est aussi plus haut de gamme que celui du fabricant coréen. Il a d’ailleurs obtenu la meilleure note A+ du classement DisplayMate, devant ses concurrents haut de gamme. Il faut le reconnaître, ce rapport screen-to-body de 93% donne l’impression d’avoir un écran infini, sans pour autant avoir un boitier difficile à prendre en main.

Par rapport au OnePlus 7, le modèle 7 Pro a un écran non seulement plus grand (6,67 pouces contre 6,41 pouces), mais il n’a donc plus cette goutte (qui cache encore le capteur photo sur le OnePlus 7) qui empêche d’avoir une surface d’écran qui embrasse toute la surface avant du téléphone : c’est le téléphone qui offre aujourd’hui le plus grand screen-to-body ratio du marché.

La petite originalité est que l’appareil photo à selfie sort depuis la tranche supérieure du OnePlus 7 Pro (en moins de 0,65 seconde) pour ne pas gêner l’écran : il a été testé pas moins de 300 000 fois, et il ne s’est jamais abimé. Si le téléphone venait à tomber, le capteur de gravité permet de le refermer automatiquement. A noter que les deux téléphones offrent un capteur de reconnaissance faciale, ainsi qu’un lecteur d’empreinte situé sous l’écran – qui a été retravaillé pour l’occasion. Enfin, on soulignera que les deux meilleurs OnePlus 7 et 7 Pro sont dotés d’une technologie Dolby Atmos, ce qu’on n’avait pas dans les modèles anciens.

Parmi les autres différences que l’on peut observer entre les 2 modèles que vous pouvez acheter, le OnePlus 7 Pro possède pas moins de 3 capteurs photo à l’arrière de 48 Mpx x 16 Mpx x 8 Mpx (contre un double 48 Mpx x 5 Mpx pour le modèle de base) ainsi qu’une batterie légèrement plus puissante que le OnePlus 7 (4 000 mAh contre 3 700 mAh).

Les 2 modèles bénéficient de la charge rapide (dans notre test, nous avons chargé 60% de la batterie en 31 minutes), mais le fabricant chinois n’a toujours pas adopté la recharge sans fil, ni la recharge inversée. Ce sont les deux seuls petits points qui pourraient vous faire hésiter sur acheter un OnePlus 7 Pro et un OnePlus 7. Si vous n’y accordez pas d’importance, les OnePlus 7 et 7 Pro sont 2 choix que vous devriez privilégier lorsque vous regardez pour acheter les téléphones sous Android.

Où acheter les OnePlus 7 et 7 Pro pas cher, prix ?

Avant de regarder où acheter les OnePlus 7 et 7 Pro au meilleur prix, il faut savoir que chaque modèle vient dans plusieurs coloris sur le marché français. Le modèle de base est uniquement disponible en « Dark Grey » (gris foncé), tandis que la version OnePlus 7 Pro arrive en Dark Grey (gris foncé), Nebula Blue (bleu) et Almond (amande) en édition limitée.

Le premier OnePlus 7 est disponible à l’achat dans les versions 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à un prix de 559€, ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 609€. Le OnePlus 7 Pro pas cher est lui disponible en trois formats, 6 Go de RAM + 128 Go à 709€, 8 Go de RAM + 256 Go à 759€ ou 12 Go de RAM + 256 Go à 829€. Par rapport à ses caractéristiques techniques, ce prix paraît largement justifié par rapport à l’offre.

Meilleur prix du OnePlus 7 Pro / 6 Go RAM, 128 Go stockage :

Depuis le 21 mai, il est possible d’acheter le OnePlus 7 Pro pas cher au meilleur prix après une phase de pré-commande qui a déjà vu le stock du fabricant s’amenuiser. Il faudra ensuite attendre le 4 juin pour vous le modèle de base, le OnePlus 7, arriver sur le marché français. La marque étant tellement populaire, il est fort probable qu’il soit difficile de mettre la main sur les premiers exemplaires des smartphones. Il faut être rapide avant une quelconque rupture de stock.

Si OnePlus a vendu au début son téléphone en exclusivité à sa communauté via son site internet, les marchands comme Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty s’y sont désormais mis. Ils sont donc plusieurs à offrir le meilleur prix sur un OnePlus 7 Pro pas cher au moment de l’achat. Notre tableau comparatif des prix ci-dessus vous permet ainsi de voir les meilleures offres pour ces deux nouveaux téléphones. Comme vous pouvez l’imaginer, les premiers mois suivants sa sortie ne verront très certainement pas (ou peu) de remises sur les différents sites marchands.