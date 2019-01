IMDb lance un service de streaming gratuit, avec de la publicité

Si vous êtes un cinéphile ou un sérievore, vous connaissez certainement déjà le site web IMDb. A l’instar des sites comme AlloCiné, celui-ci propose une base de donnée sur le cinéma, et il s’agit même de l’une des plus importantes bases de données de ce genre dans le monde.

Cette semaine, IMDb lance son propre service de streaming aux Etats-Unis, ce qui le met en concurrence directe avec les acteurs comme Netflix. Ce service s’appelle Freedive.

« IMDb élargit son offre vidéo au-delà des séries courtes, des bandes annonces et des interviews de célébrités. IMDb Freedive propose des films complets et populaires, ainsi que des programmes télévisés à succès – gratuitement, avec des publicités », lit-on dans un communiqué de presse.

Pour Col Needham, le CEO et fondateur d’IMDb, il ne s’agit que d’une suite logique. « Les clients comptent déjà sur IMDb pour découvrir des films et des émissions de télévision et décider quoi regarder », a-t-il déclaré. « Avec le lancement d’IMDb Freedive, ils peuvent désormais regarder gratuitement des films et des émissions télévisées sur IMDb et sur tous les appareils Amazon Fire TV. Nous continuerons à améliorer IMDb Freedive sur la base des commentaires des clients et nous le rendrons bientôt plus accessible, y compris sur les principales applications mobiles d’IMDb. »

Fredive est disponible sur le site www.imdb.com/freedive/, mais uniquement aux Etats-Unis.

Sinon, pour rappel, IMDb est une propriété d’Amazon, qui a fait l’acquisition du site en 1998. Actuellement, son site et ses applications mobiles comptent 250 millions de visiteurs uniques par mois. Sa base de données inclut également 250 millions d’éléments.

YouTube explore un modèle similaire

Des films et des séries proposées gratuitement en contrepartie de publicités ? YouTube y a également pensé.

En 2018, YouTube a commencé à diffuser des films entiers sur sa plateforme. Et actuellement, il envisage même de proposer à des annonceurs de sponsoriser des films en particulier sur cette nouvelle offre.