YouTube diffuse des films gratuitement, mais avec de la publicité

A l’instar d’iTunes et d’Amazon Prime, YouTube propose un service de location de films. Et aujourd’hui, la plateforme de vidéos de Google expérimente un autre modèle économique, qui permettra à plus de personne d’accéder au contenu : des films proposés gratuitement mais avec des interruptions publicitaires (comme à la télévision).

D’après notre confrère AdAge, au mois d’octobre, YouTube a discrètement commencé à mettre en ligne des films diffusés gratuitement mais avec de la publicité. Il s’agit de films hollywoodiens comme Terminator ou bien La Revanche d’une Blonde. Et c’est sur la section de son site sur lequel les films sont généralement payants que YouTube aurait commencé à faire la promotion de ces films gratuits.

« Nous avons vu cette opportunité en nous basant sur la demande des utilisateurs, au-delà de la simple offre de films payants. Pouvons-nous faire des films avec publicité, gratuits pour l’utilisateur? » a déclaré Rohit Dhawan, directeur de la gestion des produits chez YouTube. « Cela représente également une belle opportunité pour les annonceurs. » YouTube pourrait même proposer aux marques de sponsoriser la diffusion gratuite d’un film en particulier sur la plateforme.

Pour le moment, ce nouveau modèle n’en est qu’à ses débuts. Et son évolution dépendra également des studios d’Hollywood, qui ont déjà leurs canaux de distribution traditionnels, comme les salles de cinéma, les DVD ou encore la télévision. D’après AdAge, actuellement, YouTube ne proposerait encore que 100 films gratuits. Mais d’autres films devraient être mises en ligne plus tard.

YouTube, un concurrent de Netflix avec un modèle gratuit

Petit à petit, YouTube pourrait devenir un concurrent de Netflix. Actuellement, la plateforme de Google propose déjà des séries originales qui ont disponibles pour les utilisateurs de son abonnement premium.

Et maintenant, il envisage également de diffuser des films. Mais contrairement à Netflix, il veut le faire gratuitement (l’affichage de publicités étant la contrepartie).