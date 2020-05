iMessage : Apple préparerait une nouvelle version pour les ordinateurs

En raison de la pandémie, Apple ne pourra pas réunir sa communauté de développeurs durant la conférence WWDC 2020. Néanmoins, l’événement aura quand même lieu, sous un format 100 % digital, au mois de juin. Comme chaque année, la firme de Cupertino devrait profiter de cet événement pour dévoiler les prochaines nouveautés de son écosystème. Et depuis quelques mois, les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait dévoiler des nouveautés pour son service de messagerie iMessage. D’après celles-ci, Apple compterait ajouter de nouvelles fonctionnalités pour cette app, comme la possibilité de supprimer un message envoyé par erreur, ou bien l’introduction des @mentions. Sur d’autres apps de messagerie, les mentions permettent d’interpeller une autre personne en identifiant celle-ci dans les conversations de groupe.

Une nouvelle application pour macOS ?

Récemment, une nouvelle rumeur indiquait qu’Apple pourrait également lancer un nouvel équivalent d’iMessage pour les ordinateurs sous macOS. Actuellement, Apple propose déjà une application pour gérer les messages sur ses ordinateurs. Cependant, il ne s’agit pas de la même application que celle disponible sur iOS, et toutes les fonctionnalités ne sont pas accessibles.

Mais d’après un récent article de 9to5Mac, Apple utiliserait le projet Catalyst pour porter l’application iOS d’iMessage sur les ordinateurs portables. Pour rappel, ce projet est une initiative d’Apple pour permettre aux développeurs d’utiliser le même code pour créer des applications iOS et macOS.

La firme compterait utiliser ce projet pour que ses apps de messagerie sur téléphone et sur ordinateur soient logées à la même enseigne. En effet, un portage de l’application iOS sur les Mac signifie que les deux plateformes devraient enfin profiter des mêmes fonctionnalités en matière de messagerie (ou presque).

Apple a déjà lancé quelques applications pour macOS en utilisant Catalyst. C’est par exemple via ce projet que la firme a créé les applications Podcasts et Voice Memo pour les ordinateurs. Twitter a aussi profité du projet Catalyst d’Apple puisque c’est grâce à cet outil que la plateforme de microblogging a pu créer facilement une application pour macOS. « La nouvelle application Twitter pour Mac utilisera notre base de code iOS existante, plutôt que d’être construite à partir d’une base de code séparée, en suivant la même stratégie que nous avons utilisée avec le Web pour développer nos clients pris en charge. En prenant en charge des comportements clés spécifiques au Mac en plus de notre code iOS, nous pourrons maintenir la parité des fonctionnalités entre nos applications iOS et Mac avec des coûts de maintenance à long terme relativement bas », indiquait Nolan O’Brien, Senior Staff Software Engineer.