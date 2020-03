Indiana Jones 5 : Harrison Ford place la barre très haut

On ne parle plus que de ce film ou presque ces derniers jours. Indiana Jones 5, un film qui se fera sans Steven Spielberg, attise tous les espoirs des cinéphiles. Tout le monde a envie de croire que les aventures du plus célèbre archéologue du cinéma peuvent encore nous faire rêver à l’écran. Harrison Ford, qui va reprendre son rôle emblématique se montre lui aussi très optimiste, mais il place sans doute aussi la barre trop haut.

Indiana Jones 5 dans la lignée de Marvel ?

L’acteur qui est ces dernières années en mode recyclage s’offre donc un nouveau come-back. Après avoir repris ses rôles de Rick Deckard dans Blade Runner 2049 et de Han Solo dans Star Wars : le Réveil de la Force, il va donc reprendre le chapeau et le fouet d’Indiana Jones. Un film qui est annoncé depuis 2016, mais qui devrait finalement voir le jour en 2021. Une date qui est toutefois encore à prendre avec des pincettes en raison de la mise en retrait de Steven Spielberg.

A l’heure d’évaluer la qualité que l’on pourrait attendre du film, Harrison Ford va piocher chez… Marvel.

Je ne veux pas vraiment donner au public ce qu’ils veulent voir, je veux leur donner quelque chose qu’ils n’avaient pas prévu. Ils sont habitués à une certaine déception lorsque vous revisitez quelque chose. Clairement, les films Marvel ont fait un exemple spectaculaire de réussite de l’inverse, ils ont tout tué ! Eh bien, nous n’allons pas faire un autre Indiana Jones à moins que nous ne soyons en mesure de tout tuer. Nous voulons que ce soit le meilleur. Nous avons quelques problèmes de planification et quelques trucs à régler avec le script, mais nous sommes déterminés à bien faire les choses.

On doute tout de même honnêtement que Indiana Jones 5 réussisse cet exploit. Mais on ne demande qu’à être surpris…