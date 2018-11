La sonde InSight réussi son atterrissage sur Mars et envoie une première photo

Aux alentours de 21 heures, le 26 novembre, InSight a bel et bien réussi à se poser sur Mars après plus de six minutes d’angoisse, ouvrant un champ d’exploration dont les découvertes devraient être particulièrement intéressantes.

InSight prêt à débuter son exploration de Mars

« Cet homme à un sismomètre sur Mars, et il est français ! », s’est targué l’un des scientifiques du Centre national d’études spatiales (CNES), désignant son collègue, lorsque la NASA a confirmé que la sonde avait touché le sol de Mars avec succès.

En effet, cela faisait six ans qu’aucun engin n’avait réussi à se poser sur Mars, si bien que la Russie et les Européens avaient déjà écrasé quelques atterrisseurs sur la planète rouge. Au total, InSight est la huitième sonde à visiter cette dernière, après le robot américain Curiosity, toujours actif.

Maintenant qu’il est sur place, l’engin déploiera le sismomètre français SEIS afin que celui-ci écoute et analyse les sons produits par les séismes et les météorites sur Mars. Grâce à ces données, l’appareil sera en mesure d’analyser la composition de l’intérieur de la planète. Si ces analyses peuvent sembler anodines à première vue, elles seront en fait d’une grande utilité pour notre planète. En effet, ces données permettront de comprendre ce qui a pu faire qu’il n’y a plus de vie sur Mars, s’il y en a eu un jour, afin d’éviter que cela ne se produise sur Terre.

Peu après son arrivée, InSight a envoyé une première photo qui fait surtout état de beaucoup de poussières.

Comme au CNES, les ingénieurs du centre de contrôle situé à Jet Propulsion Laboratory (JPL) ont laissé éclater leur joie lorsque InSight s’est posé sur la planète rouge. Pour revivre l’événement en quelques minutes et partager la joie des ingénieurs de la NASA, voici une courte vidéo.