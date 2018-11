Instagram chasse les Like, les commentaires et les followers inauthentiques

Cette semaine, Instagram annonce de nouvelles mesures contre les services tiers qui permettent aux utilisateurs de gonfler artificiellement leurs nombres de Like, de commentaires et de followers.

« Nous avons récemment vu des comptes utiliser des applications tierces pour augmenter artificiellement leur audience. Chaque jour, les gens viennent sur Instagram pour vivre des expériences réelles, y compris de véritables interactions. C’est notre responsabilité de veiller à ce que ces expériences ne soient pas perturbées par une activité inauthentique », écrit le réseau social de Facebook.

Désormais, Instagram va supprimer les Like, les commentaires et les followers jugés inauthentiques sur les comptes qui utilisent ces applications tierces pour gonfler leurs audiences.

Une IA qui détecte les fausses interactions

D’après les explications de l’entreprise, celle-ci a développé une IA qui identifie les comptes qui ont recours à ces services et qui est en mesure d’effacer les activités qui ne sont pas authentiques.

Les comptes concernés par cette nouvelle mesure vont recevoir un message sur l’application Instagram, notifiant ceux-ci des mesures prises pour faire disparaître les faux Like, commentaires et followers.

D’autre part, étant donné que ces applications qui permettent de gonfler les compteurs sur Instagram peuvent poser une menace pour la sécurité des comptes, un changement de mot de passe sera également demandé par l’entreprise.

« Nous leur demanderons également de sécuriser leur compte en changeant leur mot de passe. Les personnes qui utilisent ces types d’applications partagent leur nom d’utilisateur et leur mot de passe, et leurs comptes sont parfois utilisés par des applications tierces pour des créer des Like, des follows et des commentaires inauthentiques. Cela introduit non seulement un mauvais comportement dans la communauté Instagram, mais rend également ces comptes moins sécurisés », écrit Instagram.

Il est également possible que des comptes aient partagé leurs mots de passe et leurs noms d’utilisateurs sans s’en rendre compte. Et Instagram demandera également à ceux-ci de changer de mot de passe.