Instagram, à la conquête des marques de luxe

Aujourd’hui le marché de luxe s’est tourné vers le digital. Les réseaux sociaux notamment Instagram, n’hésitent alors pas à s’adapter et proposer plusieurs services pour attirer ce marché haut de gamme si prestigieux.

Une photo de Selena Gomez sur Instagram. La chanteuse prend la pose, un sac à la main. En légende, le nom de la marque de luxe « coach ». Le cliché a été liké par plus de sept millions de personnes. Une publicité d’un nouveau genre posté sur le compte Instagram le plus suivi au monde: 140 millions d’abonnés pour la chanteuse américaine.

Alors forcément, le marché digital intéresse et il offre une énorme visibilité. Chanteurs, acteurs, bloggers, aujourd’hui les marques de luxe coopèrent directement avec les célébrités via les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram. Un marché juteux, selon une étude 1 instagrameur sur 3 a déjà acheté un article de mode repéré sur le réseau social. Alors Instagram redouble d’intelligence, en proposant depuis quelques mois un service d’achat direct des produits proposés sur la photo. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, Instagram est devenu la référence digitale pour de nombreuses marques.

Depuis quelques années, émerge alors un nouveau phénomène celui des influenceurs. Des personnes qui postent sur le réseau leur quotidien, conseils beauté, tenues vestimentaires etc… YouTube a été le premier à faire émerger cette nouvelle profession. Plus un influenceur a de vues sur ses vidéos, plus il a de visibilité, plus les prestations de placements de produits destinés à inciter ses abonnés à acheter seront chers. Ce business peut s’avérer être très lucratif.

Sur Instagram le principe est le même, l’objectif : avoir le plus d’abonnés possible et s’offrir une plus grande visibilité. Des sociétés comme SupremeBoost.com se sont spécialisés dans la promotion des réseaux sociaux. La promotion se fait sur des sites partenaires en tentant de viser au maximum des personnes susceptibles d’être intéressés par le contenu proposé.

