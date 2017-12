Instagram s’apprête à emanciper sa messagerie Direct et enterrer Snapchat

Avec la messagerie Direct d’Instagram, que va-t-il rester à Snapchat ?

Cela fait déjà quelque temps que l’on Facebook voit d’un mauvais oeil la popularité de Snapchat. Ce dernier ayant quelques difficultés à élargir son éventail d’utilisateurs, Facebook s’appuie de plus belle sur son anti-Snapchat : Instagram. Après avoir repris de nombreuses idées telles que les storie ou les filtres animés, Instagram compte externaliser son système de messagerie, probablement pour tenter de déstabiliser encore un peu plus son concurrent.

Et de trois messageries instantanées !

A l’image de Messenger en son temps, le fil d’actualité et la messagerie d’Instagram s’apprêtent à se séparer sans divorcer, puisqu’un lien sémantique entre les deux sera conservé. Mais quel est alors la motivation de Facebook d’ajouter un troisième service de messagerie à son portefeuille, comptant déjà Messenger et WhatsApp ? Lutter (encore et toujours) contre Snapchat, non plus en s’en inspirant, mais en l’imitant.

Nommée « Direct from Instagram », la nouvelle application de messagerie s’inspire fortement de l’ergonomie de Snapchat. L’interface de caméra se présente à l’ouverture l’application, quand on accède aux conversations sur la partie droite de l’application, et la partie gauche se contente de regrouper informations utilisateur et réglages.

Instagram profitera de l’occasion pour améliorer ses filtres. De nouveaux filtres animés seront implémentés, quand le célèbre mode Boomerang sera revu. Il ne vous restera alors plus qu’à envoyer vos images et vidéos éphémères à vos contacts Instagram habituels, de la même manière que sur Snapchat.

Cette expérimentation, menée depuis vendredi dans 6 pays (Chili, Israel, Italie, Portugal, Turquie et Urugay), n’est pas anodin. Les messageries instantanées permettant de partager divers contenus mènent la vie dure aux réseaux sociaux, Facebook en tête. Bien que rien n’ai été confirmé pour le moment, l’application pourrait rapidement débarquer à l’échelle mondiale et mettre fin à la partie messagerie privée de l’application Instagram.