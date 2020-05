Instagram durcit ses règles concernant l’utilisation de la musique en live

Avec le confinement, Instagram a connu une forte hausse de l’utilisation de sa fonctionnalité de diffusion en direct. De cet afflux de nouveaux utilisateurs, la plateforme sociale a pris la décision de revoir ses lignes directrices notamment en ce qui concerne la musique et les droits d’auteur.

Désormais, lorsque vous utilisez une musique qui n’est pas libre de droits pendant un live, une story, ou une publication, vous verrez apparaître une notification vous rappelant les règles d’Instagram. Pour rappel, le réseau social a le droit de couper le son de vos contenus si vous ne les respectez pas, cette mise à jour concernant la notification permet d’éviter cette situation.

Instagram joue plus la prévention que la restriction, en envoyant ce message plus rapidement afin de laisser du temps au créateur de contenu pour réparer son erreur. Sur le billet de blog posté par les équipes d’Instagram à ce sujet on peut lire :

« Ces notifications sont destinées à vous alerter lorsque nos systèmes détectent que votre vidéo diffusée ou téléchargée peut inclure de la musique d’une manière qui ne respecte pas nos accords de licence. Les mises à jour consistent notamment à rendre les notifications plus claires et à faire apparaître plus tôt les notifications aux diffuseurs en direct, afin de donner aux gens le temps d’ajuster leurs flux et d’éviter les interruptions si nous détectons qu’ils se rapprochent de nos limites »

À la différence de YouTube qui prône la tolérance zéro, Instagram explique qu’il y a des manières d’agir. En effet, la plateforme appartenant à Facebook demande de ne pas trop abuser sur l’utilisation de la musique si elle n’est pas libre de droit. Par exemple Instagram déconseille de publier une vidéo sans image avec simplement de la musique en fond. Si toutefois cette manière d’apporter les choses ne porte pas ses fruits, il y a de grandes chances pour qu’Instagram devienne aussi restrictif que YouTube.

Pour rappel, Facebook met à disposition une large bibliothèque de musiques libres de droit.