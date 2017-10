Instagram : vous avez aimé Boomerang, vous adorerez les Live Video Duo & Superzoom

Deux nouvelles fonctionnalités dans Instagram. Elles devraient plaire…

Instagram, toujours plus en vogue (au détriment de sa maison-mère Facebook), continue de jouer les anti-Snapchat tout en proposant des fonctionnalités innovantes. Deux nouveautés en quelques jours : les Live Video à deux, et le « Superzoom » !

Live Video Duo, ou les appels vidéos publics

Presque un an après avoir lancé les vidéo en direct à la manière de Periscope, Instagram prend le devant de la concurrence et innove avec une fonctionnalité inédite : les Live Video à deux. À mi-chemin entre un FaceTime ou un appel vidéo Skype et une Live Video classique, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux plus timides de se lancer accompagnés.

Pour y avoir accès, rien de plus simple. Il suffit de lancer une vidéo en direct de la manière habituelle, et d’appuyer sur la nouvelle icône représentant deux visages placés en bas de l’interface. A vous ensuite d’inviter votre camarade parmi vos amis connectés sur l’application. Une fois l’invitation acceptée de son coté, l’écran sera divisé en deux dans la hauteur et sa vidéo apparaîtra sur la moitié inférieur.

Superzoom, ou le Boomerang de la profondeur

Nouvel effet animé à rejoindre la panoplie des « objectifs » de la caméra Instagram, le Superzoom est un zoom « progressif » et « intelligent », le tout en un clic. Pour être plus précis, il vous faudra choisir la zone sur laquelle vous voulez zoomer, d’appuyer sur capturer, et l’application se chargera du reste.

Le rendu est spectaculaire, avec en prime des effets sonores « dramatiques » et un zoom en trois temps rythmé avec la musique. Il est même possible de choisir la durée de la vidéo, de 3 à 15 secondes. Bien que cette nouvelle fonctionnalité paraisse anodine, elle se révèle être parfaite pour les Instagrammeurs pour créer des memes en quelques secondes.

En parallèle, le réseau social présente également de nouveaux filtres en réalité augmentée à l’occasion d’Hallowen. Au nombre de cinq (et particulièrement réussis), il seront disponibles jusqu’au 1er novembre.