Instagram teste les « Nametags », similaires aux Snapcodes et QR codes

Prochaine fonctionnalité à débarquer sur Instagram : les Namestags ! Le réseau social développe ses propre tags à scanner pour consulter et suivre un utilisateur en un instant. Une fois de plus, c’est une fonctionnalité inspirée des Snapcodes de Snapchat.

Lentement mais sûrement, Instagram continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités… en s’inspirant de Snapchat.

Comme souvent, c’est TechCrucnch qui dévoile l’information. En fouillant dans le code de l’APK d’une version de l’application Instagram pour Android, le média a trouvé une nouvelle fonctionnalité nommée « Nametag ». Comme le nom le suggère, cela permettra de créer un tag à sacnner pour rediriger vers votre profil et ainsi gagner de nouveaux abonnées. Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler les Snapcodes, ou encore les Messenger Codes, des tags aux fonctionnement similaire aux QR codes.

Concrètement, on trouvere le bouton « Nametag » en haut de la page de profil, aux cotés des boutons « Archives de stories » et « Contacts à découvrir ». Les Nametags seront même personnalisables, en optant pour un dégradé de couleurs Instagram, un fond d’émojis en mosaïque, ou avec un selfie animé à l’aide d’un filtre en réalité augmentée en arrière-plan. Au centre du tag, on trouvera le nom d’utilisateur.

Evidemment, si les Nametags étaient amenés à être déployés, cela faciliterait la promotion des comptes Instagram. On peut aisément imaginer que des entreprises ou influenceurs intègrent leurs Nametags sur des publicités, des affiches ou sur les autres réseaux sociaux. A noter que normalement, lorsqu’une personne scannera le Nametag d’un utilisateur, cela déclenchera automatiquement l’abonnement (et pas un simple raccourci direct vers le profil). Bien que le réseau social n’ait pas encore confirmé l’arrivé officielle des Nametags, un porte-parole d’Instagram a confirmé que la fonctionnalité était bien testée en interne.

Une fois de plus, Instagram s’inspire des idées Snapchat, tout en rendant les fonctionnalités plus aboutie. Une tendance qui ne cessera de défavoriser Snapchat, qui tente de concilier tout le monde depuis son très controversé redesign.

