Instagram permet de poster des Stories depuis un navigateur

Attendez-vous à voir plus de Stories sur Instagram. Le réseau social de photos et de vidéos permet désormais d’en publier sur la version web mobile. Cette version a été lancée pour permettre aux gens d’utiliser Instagram sans avoir à installer l’application mobile.

Désormais, il n’est plus indispensable de télécharger l’application Android ou iOS d’Instagram pour publier des Stories. En effet, la fonctionnalité arrive sur la version web mobile du réseau social.

« Vous verrez l’icône de l’appareil photo en haut à gauche de votre flux. Touchez-le pour prendre une photo ou pour ajouter une photo de votre bibliothèque. Vous pouvez également ajouter du texte et modifier la couleur du texte. Lorsque vous avez terminé, postez-le sur votre Storie en appuyant sur « Partager sur votre Storie » », explique l’équipe du réseau social.

La version web mobile d’Instagram a été lancée cette année pour permettre à ceux qui ne veulent pas et ceux qui ne peuvent pas télécharger l’application Instagram de profiter de certaines fonctionnalités sur le réseau social. Celle-ci permettait de publier des images, mais pas des Stories. Mais désormais, ces utilisateurs pourront aussi profiter (avec quelques limites) de ces Stories d’Instagram, l’une des fonctionnalités les plus populaires du réseau social.

Par ailleurs, il devrait également être possible de publier des Stories depuis un navigateur web. Même si Instagram ne permet officiellement pas de publier depuis la version web pour ordinateur, il existe une astuce pour utiliser la version pour smartphones du site web sur un PC, et avoir plus de fonctionnalités.