Instagram permet de voir qui est connecté

Toujours plus de fonctionnalités pour Instagram. Mais cette fois-ci, la nouveauté du réseau social risque de ne pas plaire à ceux qui apprécient la discrétion.

En effet, l’application mobile permet désormais de savoir qui est connecté, dans l’onglet Direct qui sert à échanger des messages en privé. Si la fonctionnalité n’a pas (encore) été annoncée de manière officielle, elle semble déjà déployée sur un grand nombre d’utilisateurs (j’ai testé sur mon smartphone et ce n’est pas encore arrivé).

Et selon notre confrère The Next Web, cela concerne aussi bien les utilisateurs sur Android que ceux qui utilisent iOS.

Dans l’onglet Direct, Instagram indique sous les noms d’utilisateurs si une personne est « active maintenant ». Et si elle ne l’est pas, l’application indique quand elle l’a été pour la dernière fois.

CREEPY…Instagram now has an "Activity Status" that tells you when your friends and followers "were last active on Instagram apps." TL;DR: Instagram is now Facebook.

RUN. pic.twitter.com/Hv1wuIIm06

— Raymond Wong 📱💾📼 (@raywongy) January 18, 2018