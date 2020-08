Instagram peut maintenant vous demander une pièce d’identité si vous avez un compte suspect

Depuis des années, Facebook peut demander une pièce d’identité à certains utilisateurs. Désormais, cette politique s’applique également sur Instagram. Le réseau social veut utiliser cette nouvelle procédure afin d’améliorer son mécanisme de détection des comptes dits inauthentiques. « Nous voulons que le contenu que vous voyez sur Instagram soit authentique et provienne de véritables personnes, et non pas de robots ou d’autres comptes qui essaient de vous induire en erreur », indique le réseau social.

« À partir d’aujourd’hui, nous commencerons à demander aux personnes de confirmer leur identité lorsque nous constaterons un comportement potentiellement non authentique. En demandant aux titulaires de compte de confirmer leurs informations, nous pourrons déterminer si des comptes tentent d’induire leurs abonnés en erreur, les tenir responsables et assurer la sécurité de notre communauté », ajoute-t-il.

Des vérifications d’identité comme sur Facebook

Tous les comptes Instagram ne seront pas soumis à cette vérification d’identité. D’ailleurs, le réseau social pense que cette procédure ne s’appliquera qu’à une petite partie de ses utilisateurs. Pour identifier les comptes qui doivent envoyer une pièce d’identité, Instagram indique qu’il utilise plusieurs signaux. Par exemple, Instagram peut demander à un compte de faire cette vérification si ce compte a été engagé dans « un comportement non authentique coordonné ».

Mais la demande de vérification d’identité peut aussi avoir lieu si la plupart des abonnés d’un compte se trouvent dans un pays différent du sien, ou si Instagram suspecte un compte d’être opéré par un « robot ». L’objectif n’est donc pas que tous les utilisateurs d’Instagram aient une identité vérifiée, mais plutôt de lutter contre certaines pratiques. Et il est très probable que cette annonce soit liée à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, durant laquelle des acteurs tenteront certainement d’interférer via les réseaux sociaux.

Et visiblement, durant le processus de vérification, Instagram pourrait priver les comptes concernés de certaines fonctionnalités. Celles-ci redeviendront cependant accessibles dès que la vérification a été terminée, sauf si Instagram pense qu’il doit faire un examen approfondi (probablement pour les comptes très suspects). Les documents envoyés lors de la vérification seront stockés durant 30 jours et Instagram assure que malgré cette procédure, les utilisateurs d’Instagram pourront conserver leurs pseudonymats.