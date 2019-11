Instagram teste une nouvelle fonctionnalité très inspirée de TikTok

Facebook n’a peut-être pas inventé les Stories, mais aujourd’hui, ce format est extrêmement populaire sur l’application Facebook, Instagram et WhatsApp. Pendant ce temps, Snapchat, qui est à l’origine de ce format, a toujours du mal à accélérer sa croissance. Après avoir copié les Stories de Snapchat, Instagram pourrait s’inspirer d’une fonctionnalité populaire sur TikTok, le réseau social chinois qui fait un tabac chez les ados.

Les sociétés chinoises sont souvent accusées de copier les sociétés américaines. Mais cette fois-ci, c’est l’inverse

Au Brésil, Instagram vient de lancer une nouvelle fonctionnalité baptisée Reels sur ses applications Android et iOS. Si vous avez déjà utilisé TikTok, celle-ci devrait vous être très familière.

La vidéo ci-dessous montre le fonctionnement de Reels.

Reels est un nouveau mode (comme Boomerang ou Super-Zoom) que l’utilisateur trouvera dans la caméra d’Instagram pour filmer des Stories.

La fonctionnalité permet d’enregistrer une vidéo et d’y ajouter un extrait de musique. Pour rappel, Facebook a déjà noué des partenariats avec de nombreux acteurs de l’industrie musicale, afin de pouvoir utiliser des musiques populaires sur ses applications et services.

Il est également possible d’éditer ces vidéos, par exemple en ajoutant des textes ou des légendes. Et si Reels n’a pas encore toutes les options d’édition de TikTok, Instagram a l’intention d’enrichir sa nouvelle fonctionnalité.

Une fois que l’utilisateur a créé sa vidéo, celle-ci peut être partagée dans les Stories ou bien dans la messagerie de l’application. Certaines vidéos peuvent aussi apparaître sur une nouvelle section « Top Reels » de l’onglet Explorer.

En substance, il s’agit d’un véritable clone de TikTok qui est intégré aux Stories d’Instagram.

Cité par TechCrunch, Roby Stein, director of product management chez Instagram, admet d’ailleurs que Musically, puis TikTok, « méritent une tonne de crédit » pour avoir popularisé ce format. Cependant, le responsable estime également que « Il n’y a pas deux produits identiques, et en fin de compte, partager une vidéo avec de la musique est une idée assez universelle. » De plus, sur Instagram, vous devriez être plus en contact avec vos amis.

Pour le moment, on ne sait pas quand Instagram va lancer Reels dans d’autres pays.