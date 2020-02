Instagram : un nouveau fil d’actualité pour les publications les plus récentes ?

Comme d’autres réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, Instagram n’affiche plus les publications du fil d’actualité du plus récent au plus ancien. Pour rappel, c’est en 2016 que la plateforme a décidé de basculer du fil d’actualité chronologique inverse à l’ancienne pour adopter un algorithme qui va privilégier des publications par rapport à d’autres, en se basant sur de nombreux critères.

Bien entendu, lorsqu’Instagram a annoncé ce changement, beaucoup d’utilisateurs ont eu du mal à digérer la nouvelle. Mais la plateforme n’a pas cédé. En 2018, néanmoins, Instagram a décidé de faire une petite concession, en annonçant une mise à jour de son algo pour afficher plus de publications récentes.

La bonne nouvelle, pour ceux qui regrettent le fil d’actualité à l’ancienne d’Instagram, c’est qu’il est possible qu’une nouvelle section proche de celui-ci soit en cours de développement. Pour le moment, rien n’est officiel. Mais d’après le site TechCrunch, Instagram serait actuellement en train de prototyper ce flux proche du modèle à l’ancienne.

TechCrunch relaie une découverte de Jane Manchun Wong, une experte en reverse engineering qui est aujourd’hui reconnue par les médias high-tech et qui a déjà découvert de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’Instagram avant leurofficialisation, en explorant le code de l’application.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts

This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 14, 2020