Instagram vous permet de regarder les directs sur un ordinateur

La crise du COVID-19 est en train de rendre le live streaming encore plus populaire qu’il ne l’était déjà. Et pour mieux satisfaire les utilisateurs de sa fonctionnalité Live, Facebook avait annoncé, il y a deux semaines, quelques nouveautés pour cette plateforme, comme la possibilité de ne lire que la partie audio d’un direct lorsqu’on a une mauvaise connexion, ou la possibilité, pour ceux qui n’ont pas un compte Facebook, de regarder ces diffusions en direct.

Et récemment, Instagram a également décidé de muscler sa fonctionnalité de diffusion en direct. Il y a quelques jours, quelques médias, dont Android Police, ont remarqué que les vidéos en direct sur Instagram sont maintenant accessibles sur la version web du réseau social.

Si Instagram est accessible sur un ordinateur, via cette version web, de nombreuses fonctionnalités ne sont disponibles que sur mobile. Et il y a encore quelques jours, regarder les vidéos en direct faisait encore partie des choses qui ne sont possibles que sur un smartphone et sur une tablette.

Les écrans d’ordinateur sont plus confortables pour regarder des Live

Outre le fait que les Live sur Instagram sont maintenant disponibles sur un nouveau support, la taille des écrans d’ordinateur permet également d’avoir un meilleur confort. Par exemple, les commentaires sont affichés sur une barre latérale, au lieu d’être superposés à la vidéo comme sur mobile.

Visiblement, ce changement a été effectué afin de mieux satisfaire les utilisateurs d’Instagram pendant le confinement. En effet, puisque les utilisateurs restent chez eux, ils sont plus susceptibles de regarder les publications d’Instagram sur un ordinateur.

On notera aussi que depuis le début de cette pandémie, d’autres services ont décidé de lancer de nouvelles expériences pour les ordinateurs.

Par exemple, début avril, Facebook a décidé de lancer une application Messenger pour les ordinateurs sous Windows ou macOS. Un lancement qui se fait à un moment où les applications de vidéoconférence comme Microsoft Teams ou Zoom sont devenues très populaires. Comme nous l’expliquions dans un précédent article, Zoom a déjà franchi la barre des 200 millions d’utilisateurs par jour. Et Microsoft Teams a vu le nombre d’appels vidéo sur sa plateforme augmenter de 1 000 % durant le mois de mars.