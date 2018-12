Intel et ESL investissent 100 millions de dollars dans l’esport

Depuis des années, Intel et l’Electronic Sports League collaborent autour du secteur du esport grâce à un partenariat ténu. Dans un communiqué partagé par l’ESL il y a quelques jours, l’entité a annoncé qu’elle prolongeait cette collaboration avec un nouvel investissement de 100 millions de dollars sur trois ans. L’objectif de ce nouveau contrat est également de renforcer le rayonnement du esport.

Intel et ESL sont à l’origine du plus gros partenariat dédié au esport au monde

Plus concrètement, ce montant servira à « façonner le futur paysage de l’esport par le biais de technologies innovantes, de tournois et d’événements », un objectif qui comprend la saison 14 des Intel Extreme Masters, d’ESL One, de CS:GO Pro League et d’Intel Grand Slam. Des nouveaux événements devraient également être créés au fil des années, si bien qu’Intel se chargerait de la sponsorisation, là où Intel s’occuperait de la gestion.

Le cadre de cet accord comprend également le fait qu’Intel fournira des processeurs informatiques Core particulièrement puissants et bénéficiant de la 5G pour certains événements sportifs à venir.

Comme l’ont expliqué les deux entreprises, cet accord fait d’elles la plus grande marque et le plus grand partenariat dédié à l’esport au monde. John Bonini, vice-président d’Intel et directeur général de la réalité virtuelle, des jeux et des sports, a déclaré à CNBC, que la compagnie est « très fière d’avoir joué un rôle clé dans la croissance des sports ». Il a ajouté : « Cela donne un poids substantiel à l’engagement d’Intel en faveur de l’esport et nous permet, ainsi qu’à nos partenaires d’ESL, de créer de nouvelles opportunités pour les 15 années à venir ».

D’ici l’année 2020, il est prévu que le secteur du esport grimpe à 1,4 milliard de dollars, indique la société d’analyse Newzoo. Nul doute que le secteur est en pleine croissance et que de nouvelles entreprises devraient encore s’y tourner dans les années à venir.

Source