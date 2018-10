Les 10 plus gros acteurs du eSport valent… 1,6 milliard de dollars

Avec 165 millions d’adeptes en 2018 et des revenus qui devraient atteindre les 906 millions de dollars cette année, le eSport devient une véritable industrie. Voici les 10 plus gros acteurs qui pèsent à eux seuls… 1,6 milliard de dollars.

L’activité du eSport en est au stade Far West

L’industrie du eSport ressemble quelque peu désormais aux ligues sportives avec de grosses équipes très valorisées. La lutte pour acheter des équipes et les meilleurs joueurs convertit donc cette activité en véritable Far West. L’objectif est d’atteindre des audiences monstres sur des plateformes comme Amazon, Twich ou bien encore YouTube, mais également sur certaines chaînes de télévision désormais.

Des studios de jeux vidéo ont commencé à vendre de juteuses franchises. Riot Games, par exemple a vendu pour 10 millions de dollars une franchise pour son jeu « League of Legends » à l’été 2017. Activision Blizzard a commencé à vendre, lui aussi, des franchises à 20 millions de dollars pour sa « Overwatch League » à peu près au même moment. De grands noms du sport américain, comme les « New York Yankees » aux « Houston Rockets », en passant par Robert Kraft et Magic Johnson ont souscrit à ces franchises.

Un très bon investissement. Les franchises de « League of Legends » sont désormais évaluées à 50 millions de dollars par les banquiers. La franchise de « Fortnite » pourrait même faire exploser ces records.

Les 10 plus gros acteurs du eSport et leurs chiffres à donner le tournis

Les salaires des joueurs représentent à eux-seuls, la moitié du budget d’une équipe. Certains joueurs, comme par exemple Tyler Blevins (connu sous le nom de Ninja) gagnent des salaires à 7 chiffres. Les entreprises de eSport qui sortiront leur épingle du jeu de ce Far West, seront probablement celles qui auront plusieurs équipes dans plusieurs ligues et les meilleurs joueurs.

Voici les 10 plus grosses équipes de eSport actuellement, selon leur valorisation :

• Cloud9 détenue par Jack and Paulie Etienne est valorisée à 310 millions de dollars et dispose de 92 joueurs dans 11 équipes.

• Team SoloMid qui appartient à Andy Dinnh vaut quand à elle 250 millions de dollars et détient 39 joueurs dans 7 équipes différentes.

• Team Liquid complète le podium avec une valorisation de 200 millions de dollars et 65 joueurs répartis en 14 équipes.

• Ce trio de tête est suivi par Echo Fox, OpTic Gaming, Fnatic, Gen.G Esports, G2 Esports, Immortals et enfin Envy Gaming. Toutes ces équipes sont valorisées à plus de 100 millions de dollars à l’exception de la dernière qui ne vaut « que » 95 millions de dollars.

Source