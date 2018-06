Intel va lancer un vrai GPU… mais en 2020

C’est un simple tweet mais qui veut dire beaucoup. Le 12 juin, sur son compte Twitter, l’entreprise Intel a publié un court message. « Le premier GPU dédié d’Intel arrivera en 2020 ».

Une ambition confirmée

Un lien envoie vers la biographie de Raja Koduri. Vous ne savez pas qui c’est ? Il s’agit de l’ancien vice président et responsable de la division Radeon d’AMD. Jusque-là, son rôle officiel chez Intel n’avait pas été précisé. Mais, le secret de polichinelle est éventé. Intel mise sur une carte graphique à l’horizon 2020.

Deux autres pointures sont arrivées récemment pour travailler à cette même tâche. Jim Keller, responsable des CPU Ryzen et Chris Hook, directeur marketing chez AMD. Un trio de choc mis sur pied par Intel pour faire cette bascule déjà tentée sans succès il y a 10 ans.

La concurrence s’intensifie

Pour l’instant, on ignore tout ou presque des détails techniques de la nouvelle architecture. En revanche, on sait que deux marchés sont visés. Les professionnels (data centers, deep learning…) et les particuliers. C’est ce dernier qui est le plus surprenant puisque cela veut dire une approche côté gaming. Le nom de code de l’architecture a aussi filtré : « Arctic Sound.

Pourquoi ce pivot stratégique d’Intel ? Sur les processeurs, la concurrence est de plus en plus importante. Et certains acteurs comme AMD, présents sur les deux tableaux se montrent aussi, voire même plus performants qu’Intel. Il y a donc une logique de bataille de leadership, mais surtout, c’est le marché qui sera lié à l’IA, au minage de cryptomonnaie, au deep learning ou encore à la robotique, des marchés prometteurs qu’Intel n’est pas disposé à laisser passer.

Reste que pour être compétitif, notamment face à Nvidia dans ces domaines, la lutte s’annonce féroce. Le timing d’à peine deux ans, risque de rendre les choses particulièrement ardues. Au-delà du matériel, il faut aussi préparer la partie logicielle.