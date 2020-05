Invisible Man : la réponse à la question que tous les fans se posent

Si vous n’avez pas vu le film Invisible Man avec Elizabeth Moss, on vous conseille de ne pas lire cet article qui contient des spoilers sur l’histoire. Vous pouvez plutôt découvrir la bande-annonce en cliquant sur ce lien !

En février dernier, on découvrait avec beaucoup de plaisir le film Invisible Man du réalisateur Leigh Whannell. Un reboot très réussi d’une histoire bien connue, notamment porté la géniale Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale, Top of The Lake, Mad, Men…) bien accompagnée à l’écran par Oliver Jackson-Cohen ou encore Harriet Dyer. Le thriller se révèle vraiment prenant, mais s’achève avec de vraies interrogations, notamment sur le personnage d’Adrian, grand méchant du film avec son frère Tom.

Invisible Man, qui est qui ?

La découverte que les deux frères travaillent ensemble, qui survient à la fin du film, amène à s’interroger sur le qui est qui. A quel moment est-ce vraiment Adrian qui porte la tenue qui permet d’être invisible ? Collider s’est offert une interview de Leigh Whannel à l’occasion de la sortie en Blu-Ray et DVD qui est imminente. Or, la réponse à la question des fans pourrait bien s’avérer décevante.

Tom ne porte en effet qu’une seule fois la tenue dans le film, donc durant la scène où il meurt. C’est donc bien Adrian qui poursuit Cecilia « Cee » durant la majorité du film. Une conclusion presque logique mais qui manque un peu de sel, tant on aurait aimé savoir que ce jeu du chat à la souris à trois bandes contenait un peu plus de complexité. La fin mystérieuse faisait en partie le sel du film puisque l’on peut s’interroger sur la culpabilité réelle d’Adrian dans cette histoire.

Interrogé par ComicBook, Leigh Whannell a annoncé qu’une suite n’était pas prévue à l’heure actuelle, mais que rien n’était impossible. Le dossier serait notamment entre les mains de Jason Blum.