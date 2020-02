Invisible Man, la bande-annonce effrayante à souhait

La sortie du film Invisible Man se rapproche. Ce sera le 26 février prochain dans les salles obscures. Mais le film d’horreur se dévoile dans une nouvelle bande-annonce particulièrement effrayante, anxiogène et pleine de tensions.

Invisible Man, la peur de l’inconnu

Dans cette vidéo de près de 3 minutes qui a été mise en ligne au cours du week-end, on découvre donc la fabuleuse Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale, Mad Men, US), qui fait face à l’un des « monstres » fétiches d’Universal, l’homme invisible, un personnage imaginé tout d’abord par l’écrivain H.G Wells (la Guerre des Mondes).

Dans cette bande annonce, on voit donc le personnage de Cécilia, confronté à Adrian Griffin (Olivier Jackon-Cohen), un scientifique qui est aussi un sociopathe, manipulateur, violent, qui cherche à contrôler chaque aspect de son existence. Quand Cécilia réussi finalement à prendre la fuite, pour se réfugier avec sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente. Quand elle apprend la nouvelle du suicide de son ex, ce n’est toutefois pas la fin de l’horreur pour elle mais plutôt le début. En effet, son ex se révèle capable de devenir invisible. Commence alors pour elle une quête pour la survie, mais aussi une tâche impossible ou presque, celle de prouver l’existence d’un homme que personne ne peut voir et que tout le monde pense mort.

Aux manettes de ce film, on trouve Jason Blum, la référence actuelle du cinéma d’horreur. La bande-annonce, appuyée par une bande-sonore particulièrement soignée met en scène un film d’horreur qui s’annonce haletant et stressant.

Attention, ce film n’est pas à confondre avec la « Femme Invisible », un autre projet en cours, et qui est sous la férule d’Elizabeth Banks.