iOS : et le Top 10 des applications mobiles les plus rentables en 2018 est…

Comme dans notre article d’hier sur les applications Android les plus lucratives en 2018, on doit ce classement à la société Sense Tower. Vous noterez que sur iOS ce sont les applications de streaming qui monopolisent le classement et que contrairement à Android, la moitié de ce Top 10 concerne des applications chinoises.

Netflix, Tencent Video et Tinder sur le podium

Pour les utilisateurs de terminaux sous iOS, c’est l’application de vidéos en streaming Netflix qui prend la première place avec un chiffre d’affaires de 790,2 millions de dollars en 2018. Rappelons que Netflix n’arrivait qu’en 6ème position sur Android et n’engrangeait que 97,8 millions de dollars. On peut donc confirmer que c’est bien sur l’App Store que les utilisateurs ont plus tendance à mettre la main au portefeuille, pour le bonheur des éditeurs d’applications…

C’est le géant chinois Tencent qui s’impose pour la seconde place du podium avec son application de streaming vidéo Tencent Video, qui enregistre 490 millions de dollars de chiffre d’affaires. L’application de rencontre Tinder arrive en troisième position, avec pas moins de 462,2 millions de dollars de revenus, alors que sous Android nous avions vu hier qu’elle était numéro 1 avec 274,9 millions de dollars. L’application est donc moins bien classée sous iOS et rapporte pourtant presque le double de revenus…

Un cas qui n’est pas isolé, puisque sous Android souvenez-vous Pandora était 3ème avec 132,0 millions de dollars, alors qu’ici sous iOS, Pandora est 7ème mais rapporte pourtant 225,7 millions de dollars. Quand on vous disait que les utilisateurs sous iOS sont plus dépensiers ! Voici le reste du Top 10 ci-dessous.

Top 10 des applications les plus rentables sur Android en 2018, selon Sense Tower.

Netflix : 790,2 millions de dollars (application de vidéos en streaming) Tencent Video : 490 millions de dollars (application de vidéos en streaming) Tinder : 462,2 millions de dollars (application de rencontre) iQiYi : 420,5 millions de dollars (application de vidéos en streaming) Kwai : 264,5 millions de dollars (application de réseau social de partage de vidéos) YouTube : 244,2 millions de dollars (application de partage de vidéos) Pandora : 225,7 millions de dollars (application de streaming musical) YouKu : 192,9 millions de dollars (application de vidéos en streaming) QQ : 159,7 millions de dollars (application de messagerie instantanée) Hulu : 132,6 millions de dollars (application de vidéos en streaming)

Source