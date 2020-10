iPhone 12 : guide des meilleures coques, films et protections

Apple a beau promettre des iPhone toujours plus robustes, ils restent toujours des objets très fragiles. Il est important de les protéger au mieux pour ne pas risquer de les abîmer. Au prix où ils sont vendus, acheter quelques accessoires – coques, films, skins etc – est indispensable pour les manipuler sans aucune crainte. Ci-dessous, notre sélection de protections pour les iPhone 12.

Cette année, les iPhone 12 étaient particulièrement attendus. Apple a fait très fort en présentant des smartphones plus puissants et plus performants – avec un prix qui reste le même que la génération précédente. S’il affirme que ses iPhone 12 / 12 Pro sont les plus robustes, nous ne pouvons que vous recommander de prendre l’une des meilleures coques (ou des films) pour garantir sa sécurité.

Certes, le nouvel écran est équipé d’une couche Ceramic Shield (verre en vitrocéramique) qui permettrait à tous les iPhone 12 d’avoir « 4 fois moins de chance de se briser lors d’une chute ». Pour assurer la protection de l’iPhone 12, une meilleure coque, un skin ou encore des films de protection, restent les méthodes les plus efficaces pour ne pas casser l’écran et protéger le boitier.

RhinoShield, la solution premium

Hormis l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 12 mini, tous les autres smartphones de la génération 2020 coûtent plus de 900€. C’est un budget, et il faut savoir le rentabiliser. Pour tenir son iPhone 12 le plus longtemps possible, il quasiment obligatoire de le protéger avec des accessoires. Entre les coques et les skins transparents, vous pouvez tout à fait conserver le design de l’iPhone tout en lui garantissant une meilleure résistance aux chocs.

Parmi les acteurs de référence sur la protection d’iPhone 12, on a toujours RhinoShield. La marque est réputée pour offrir les meilleures coques, skins et autres protections d’écran pour rallonger la durée de vie des smartphones. Au delà de la robustesse de ses produits, RhinoShield a également travaillé sur le design. Il y en a pour tous les goûts, et pour tous les besoins.

Pour découvrir les accessoires sur RhinoShield, c’est ici :

Dans sa gamme de coques pour iPhone 12, on retrouve les trois incontournables. Il y a d’abord la version SolidSuit qui est la coque la plus résistante au choc de toutes et qui saura vous protéger dans un maximum de situations. Ensuite, le modèle Mod NX pour permet de créer une coque modulaire et personnalisée selon vos goûts. Enfin, la coque CrashGuard NX est un skin (ou bumper) qui vient entourer le smartphone au niveau du châssis.

Meilleure coque pour un iPhone 12

Si RhinoShield est la solution la plus connue et la plus réputée pour offrir les meilleures coques à un iPhone, ça n’est pas la seule. Sur divers sites marchands, on retrouve des acteurs (plus ou moins fiables) qui offrent des alternatives pour protéger son iPhone 12. Spigen, Urban Armor Gear ou encore ESR proposent quelques solutions de protection pour smartphone.

Sur Amazon par exemple, vous pouvez des dizaines de coques pour iPhone 12. Cela dit, il faut être très vigilant lorsqu’on les choisit. En effet, il est difficile de savoir la qualité de ces dernières. Quand on achète un smartphone aussi cher, mieux vaut privilégier les marques reconnues. La différence de prix sera de quelques euros (ou dizaines d’euros tout au plus), mieux vaut jouer la sécurité.

Ci-dessous, nous avons préparé une sélection des meilleures coques pour iPhone 12. Comme vous pouvez le voir, il y a de la diversité : coque transparente / colorée, avec béquilles, coques rigides / souples, skins (bumper), en cuir / camo / silicone. Plutôt que de choisir une coque officielle Apple (bien plus chère et parfois même plus basique), mieux vaut opter des parties tierces.

Liste des meilleures coques pour iPhone 12 :

Si les coques pour iPhone 12 de RhinoShield ne sont pas encore disponibles sur Amazon, elles le seront sous peu. La marque taïwanaise premium propose toujours les modèles sur les précédents iPhone 11 (et sur l’iPhone SE 2020) sur la plateforme marchande. Comme vous pouvez le voir, l’investissement dans l’une des meilleures coques de protection pour les iPhone 12 est négligeable par rapport au prix du téléphone en lui-même.

Film de protection pour l’écran

Avec une coque, vous allez protéger le boitier de l’iPhone 12. Si vous le faites tomber, cette coque vous permettra d’absorber une partie du choc et d’éviter ainsi que les pièces à l’intérieur du téléphone ne se déplacent. Pour autant, il y a toujours un risque d’abîmer l’écran. Pour cela, il faut opter pour un film de protection discret afin d’éviter les rayures et cassures de l’appareil.

Toute la nouvelle génération d’iPhone 12 est équipée d’un magnifique écran OLED (Apple a laissé le LCD de côté). Ce sont des écrans qui offrent une excellente expérience utilisateur… sous condition qu’ils soient intacts. Il faut donc trouver un film de protection qui permette de protéger ce dernier, sans pour autant assombrir l’écran. Ci-dessous, nous avons listé quelques idées pour offrir une meilleure protection à votre iPhone 12.

Film de protection écran d’iPhone 12 :

Film de protection pour le dos de l’iPhone 12 :

2 verres wlooo qui recouvrent le dos de l’iPhone 12 à 9,99€

Si vous ne voulez pas de coque pour votre iPhone 12, vous avez toujours la possibilité de partir pour un film de protection sur le dos du téléphone. Il ne protègera pas des chutes, mais il permettra d’éviter tout risque de rayure sur le dos. A priori, du fait que le dos soit en verre brossé (mat), il ne devrait toutefois pas y avoir trop de risques de rayure. Cela dit, c’est un bon moyen pour sécuriser encore un peu plus le produit si vous ne voulez pas d’une meilleure coque.

Film de protection pour le capteur photo

Que vous preniez une coque pour votre iPhone 12 ou non, une partie reste toujours visible : le capteur photo sur le dos. Que ce soit l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro, il prend la forme d’un petit carré sur-élevé en haut à gauche, sur le dos de l’appareil. Il est donc plus sensible aux chocs et aux rayures. Si vous n’avez pas de coque, c’est cette partie qui aura tendance à reposer sur le support.

Encore une fois, Apple nous a promis qui n’y avait pas de risque. La réalité, c’est qu’il vaut mieux prévenir que guérir avec un petit film qui vient se placer sur le petit carré des modules photos. Vous avez donc une petit gommette qui permet d’éviter les rayures sur les deux (ou trois pour l’iPhone 12 Pro) modules photo. Elle ne gênera en rien la qualité des photos et vidéos.

Notre conseil pour protéger son iPhone 12

Vous avez beau avoir la meilleure coque pour iPhone 12, il y a toujours un risque de voir le téléphone se casser. Il faut donc toujours rester très vigilant lors de la manipulation de votre smartphone. C’est ce qui vous permettra de garantir la longévité du produit à travers les années. Investir quelques dizaines d’euros dans ces accessoires (coques, films, etc) est une étape obligatoire pour améliorer encore la sécurité.

Même en optant pour les garanties (Apple Care+) et même en ayant des accessoires, il faut toujours rester attentif. Au prix où ils sont, les iPhone 12 sont des objets à traiter avec la plus grande attention. Pour ne pas avoir de mésaventure, pour ne pas devoir repayer un nouveau boitier, mieux vaut bien s’en occuper. Si vous êtes très maladroit, mieux vaut même opter pour une meilleure coque, encore plus solide (quitte à être moins design) pour votre iPhone 12.

