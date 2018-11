iPhone XS, Macbook Pro, iPad, dernières promos Apple à saisir au Cyber Monday

Apple s’est récemment lancé sur Amazon officiellement, ce qui a augmenté le nombre de produits présents en promotions pour le Black Friday/Cyber Monday. Une offre particulièrement intéressante lieu sur les iPhone XS et XS Max, et il ne reste que quelques références en promotions. Second produit en réduction, les Macbook Pro, qui ont eu droit à jusqu’à 800€ de réduction pour les modèles haut de gamme. Sur la gamme iPad, on retrouve l’iPad 2018, les anciens iPad Pro et les iPad Pro en réduction pour Cyber Monday. Voici les offres par produits chez Apple pour Cyber Monday.

iPhone XS et XS Max

Alors que les iPhone XS et XS Max ne sont disponibles que depuis quelques semaines, ils ont droit à leurs réductions pour le Cyber Monday. Le Black Friday a été une journée fast avec des offres expirées en quelques heures seulement. Amazon vient de remettre en stock plusieurs références, qui vont certainement vite s’arrêter, les voici :

C’est très rare et les modèles sont expédiés par Amazon, ce qui vous promet une livraison très rapide.

Macboook Pro et Macbook Air en promo pour Cyber Monday

Les Macbook Pro et les Macbook Air ont aussi droit à leur dernier jour de promotion pour ce Cyber Monday. Voici deux offres qui nous semblent particulièrement intéressantes :

Il y a de très bonnes affaires du côté de la Fnac qui propose jusqu’à 300€ de réduction sur des modèles récents, mais aussi Rueducommerce qui propose jusqu’à 800€ sur une large sélection.

iPad 2018 et iPad Pro

La meilleure offre depuis le lancement du Black Friday est l’iPad 2018 qui est disponible pour 272€ au lieu de 359€ chez eBay. Alors que c’est un modèle très récent, cette promotion de 25% est une excellente affaire d’avoir un iPad récent à un prix réduit. L’offre porte sur un modèle 32 Go en Rose Gold. Il ne reste que 7% des unités disponibles au moment où nous écrivons ces lignes.

L’iPad Pro est aussi en réduction chez Rueducommerce jusqu’à -23%. Les modèles 2017 et 2018 sont tous en promotion, vous pouvez les retrouver ici.

Bonus : Apple Watch Series 3

Le modèle précédent de la montre connectée qui domine le marché, l’Apple Watch Series 3, est proposée jusqu’à ce soir en très forte promotion à 279€ au lieu de 329€. Ce prix est une excellente affaire, et l’Apple Watch Series 3 est un excellent modèle.