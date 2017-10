iPhone X : en quelques minutes, les Apple Store étaient déjà à court de stocks

Les précommandes du dernier smartphone d’Apple ont ouvert ce vendredi matin et ce qui avait été prédit depuis des semaines est finalement arrivé… L’iPhone X est déjà en rupture de stock ! Une bonne nouvelle pour Apple car cela démontre un gros succès pour ce nouveau flagship, en revanche les consommateurs devront s’armer de patience, car la marque s’est retrouvée en rupture de stock en moins d’une heure et les délais de livraison sont déjà de quatre à six semaines.

Le nouveau flagship de la firme de Cupertino peut être précommandé depuis ce matin à 9h01 précise, mais il va désormais falloir s’armer de patience pour le recevoir, car le succès a été total et Apple peut se réjouir d’avoir écouler l’ensemble de son stock en moins d’une heure ! Quelques minutes auront donc suffit à tous les impatients de recevoir le nouveau smartphone haut de gamme d’Apple le 03 novembre prochain, pour rafler l’ensemble des iPhone X disponibles.

L’iPhone X est déjà en rupture de stock

Les tarifs élevés des deux modèles n’auront donc pas refroidi les acheteurs, rappelons tout de même que l’iPhone X 64 Go a été annoncé à 1159 euros et l’iPhone X 256 Go à 1329 euros. Désormais, les délais de livraison sont déjà de quatre, cinq, voire six semaines et il ne s’agit que des précommandes !

Les Apple Store ont naturellement été assaillis, mais conscients qu’il n’y aurait pas des iPhone X pour tous le monde, les consommateurs se sont surtout tournés vers les sites web, mais également des applications pour leurs précommandes, afin de ne pas souffrir d’un site ralenti par l’afflux de trafic. Les principaux revendeurs ou sites de commerce électronique étaient également au rendez-vous, ainsi que les opérateurs. Il semble que cet engouement soit une démonstration d’un futur succès de l’iPhone X, qui effacera les débuts difficiles des iPhone 8 et 8 Plus.

La Fnac a indiqué pouvoir effectuer ses livraisons à partir du 3 novembre. Rue du Commerce annonce des livraisons à partir du 2 novembre, Boulanger propose un retrait en magasin le 3 novembre mais des livraisons à domicile à partir du 07 novembre. Rue du Commerce a indiqué des livraisons à partir du 02 novembre et Darty effectuera des livraisons sous quatre semaines.

Ce succès ne doit toutefois pas masquer qu’Apple est toujours dans une situation délicate concernant la commercialisation de son produit, car les volumes de production sont très en dessous de ce qu’ils devraient être, en raison de nombreux retards ces derniers mois et de nombreux analystes comme KGI par exemple, brandissent le spectre des ruptures de stock records pouvant durer des mois.