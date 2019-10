iPhone XS, Dyson, Disque dur : 3 bons plans immanquables aujourd’hui chez Cdiscount

Cdiscount nous propose une nouvelle fois une belle sélection de promotions pendant toute la journée. La rédaction de Presse-citron a choisi pour vous trois produits différents, et très intéressants à de tels tarifs.

Disque dur Maxtor 1 To à 39,99€

C’est une offre qui revient régulièrement chez le marchand, avec l’excellent disque dur externe Maxtor M3 d’une capacité de 1 To est en promotion à 39,99€ seulement. Si vous souhaitez faire de sauvegardes de vos fichiers, Mac ou PC, c’est un choix idéal. C’est un modèle compact avec un design assez sobre. Il utilise l’USB 3.0 pour assurer une vitesse de transfert performante.

Si vous avez besoin d’un stockage plus important, le modèle supérieur, de 2 To est proposé à 59,99€ seulement aujourd’hui. Avec ces modèles Maxtor, vous économisez des dizaines d’euros par rapport aux offres chez les concurrents directs que sont Seagate ou Western Digital.

Dyson V7 à 279€, V11 à 549€

Alors que le tout nouveau modèle haut de gamme, le Dyson V11 est proposé au tarif réduit de 549€ au lieu de 649€ dans sa version ABSOLUTE, un modèle plus ancien, mais toujours excellent, le Dyson V7 est aussi proposé en promotion.

Il est disponible aujourd’hui chez Cdiscount à 279€ seulement dans sa version MOTORHEAD. Ce dernier propose une autonomie de 30 minutes et deux têtes différentes, dont une qui permet de le transformer en aspirateur à main. Les aspirateurs Dyson sont reconnus par leur puissance d’aspiration, mais surtout leur format très compact. Vous pouvez soit l’attacher sur le support directement sur le mur, ou le poser dans un coin, pour ne l’utiliser que quand vous en avez besoin.

L’iPhone XS à 869€

Lancé à plus de 1000€, l’iPhone XS de 64 Go en gris sidéral est disponible aujourd’hui chez Cdiscount à 869€ seulement. L’iPhone 11 Pro est sorti il y a quelques semaines, mais l’iPhone XS reste une très belle alternative avec sa puce A12 Bionic qui reste l’une des plus puissantes du marché, après… la A13 Bionic !

Vous faites donc presque 300€ d’économie par rapport au modèle neuf, et bénéficiez d’un smartphone toujours bien dans son époque. Autre promotion très intéressante sur les iPhone, l’iPhone XR bleu de 128 Go est proposé à 679€ seulement. Il propose la même puce que l’iPhone XS, et une batterie plus autonome. Pour beaucoup, l’iPhone XR est un bien meilleur choix que l’iPhone XS.

Des bons plans sur toutes les catégories chez Cdiscount

C’est une force du marchand français, le catalogue Cdiscount est quasiment infini. De la téléphonie aux jeux vidéo, en passant par le sport ou l’électroménager, vous pouvez trouver aujourd’hui des milliers de produits à tarif réduit, et même sur des grosses marques.

Ces offres de notre sélection ne sont pas exhaustives, et vous pouvez trouver de très belles affaires pendant toute la journée sur le site. Pour ne manquer aucune offre, c’est ici que ça se passe :

