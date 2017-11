Du jamais vu ! Google oublie d’installer l’OS Android dans ses Pixel 2 XL !

Certains penseront qu’il s’agit d’une fake News ou de trolling contre Google et pourtant l’information est très sérieuse de nombreuses plaintes remontent sur les réseaux sociaux : Google a oublié d’installer Android sur des Pixel 2 XL ! Résultat, des coquilles vides dans les rayons… Une première mondiale.

On peut s’appeler Google et faire des erreurs colossales, la dernière en date se déroule actuellement puisqu’un grand nombre de personnes se plaignent d’un problème de taille sur leur nouvelle acquisition, le téléphone ne fonctionne pas. La raison est assez simple à comprendre, les lignes de production de chez LG ont omis une étape sur certains Pixel 2 XL, à savoir l’installation de l’OS Android ! On retrouve de nombreuses plaintes de clients sur Reddit, sur ArsTechnica et sur les réseaux sociaux comme on peut le voir aussi sur ce Tweet

Pixel 2 XL: l’OS du téléphone n’était tout simplement pas installé

@madebygoogle WTF GOOGLE. https://t.co/Cs84DdKGx5 Thanks for sending a bricked Pixel 2 XL. I'm not alone either: https://t.co/x8XfwG5ESp — T (@trevorftard) October 30, 2017

De mémoire, jamais un constructeur n’avait oublié d’installer un système d’exploitation sur son terminal auparavant et évidemment cela fait rire toute la communauté high-tech, notamment autour du récent label « Made by Google ». Il est possible d’installer soi-même Android, mais pour ceux qui l’ont déjà fait ce n’est pas une opération aussi simple qu’un téléchargement d’application. Fort heureusement, Google a confirmé que le problème venait de sa ligne de production et que cet incident avait déjà été résolu. Les personnes qui ont acheté cette coquille vide du Pixel 2 XL, pourront échanger leur terminal contre un autre, avec Android cette fois !

L’histoire pourrait prêter à sourire mais pour Google, il s’agit d’une nouvelle douche froide qui sape la crédibilité et la confiance des consommateurs envers son flagship, car depuis son lancement il y a quelques jours, les retours de bugs sont très nombreux et Google avait également dû s’expliquer et promettre une mise à jour concernant des cas de brûlures d’écran OLED. D’autres utilisateurs se plaignent de la qualité d’affichage, de pixels blancs ou de problèmes de qualité audio durant les appels. Décidément, Google semble vivre son pire lancement de produit et doit commencer à regretter d’avoir opté pour LG pour son Pixel 2 XL, au lieu de HTC qui produit le Pixel 2.

De plus, cette livraison de Pixel 2 XL sans système d’exploitation est tout de même inquiétante, car il est normalement prévu des étapes de contrôle qualité sur les lignes de production et si ces modèles sont passés à travers les mailles du filet pour un problème aussi incroyable, on est en droit de se demander, si d’autres problèmes ne peuvent pas survenir sur ces appareils à court ou moyen terme.