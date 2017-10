Jean-Claude Van Johnson la série d’Amazon promet à en croire cette première bande-annonce qui vient d’être diffusée. Entre fiction et réalité, Jean-Claude Van Damne se met en scène avec brio. On est impatients d’en savoir plus !

Et si toute sa vie n’avait été qu’une couverture pour son travail d’agent secret ? Découvrez Jean-Claude Van Johnson, la quasi biographie de Jean-Claude Van Damne pour Amazon.

Acteur ou agent secret ?

On n’avait rien compris. Jean-Claude Van Damne n’est pas vraiment un acteur. Tout ça est une couverture pour son véritable boulot : agent secret. Telle est en tout cas l’histoire que nous sert Jean-Claude Van Johnson, la nouvelle série d’Amazon où il se met en scène.

Mêlant fiction et réalité, la série part du postulat que sa carrière et chacun des tournages de films ne sont que des excuses pour pouvoir accomplir ses missions aux quatre coins du globe. Au programme, un show déjanté, explosif et complètement barré que cette première bande-annonce met vraiment en valeur. De quoi peut-être redonner ses lettres de noblesses au genre. Pour ceux qui l’avaient manqué, l’épisode pilote a été diffusé il y a un an maintenant.

Jean-Claude Van Damne, un acteur très prolifique

« Avant j’étais super connu » commence l’acteur dans la bande-annonce. JCVD ou « Les muscles de Bruxelles » comme il a aussi été surnommé assume clairement l’auto-dérision dès les premiers instants de cette bande-annonce. Pour autant, cette déclaration en forme d’aveu ne saurait cacher la réalité de l’acteur.

Sa filmographie récente compte peu de trous. Mais s’il était habitué à des grands rôles dans les années 80/90, ceux-ci se font désormais plus rares. Depuis 2010, si on devait retenir ses principaux rôles, il y a sans aucun doute Expendables mais surtout sa voix de Maître Croc dans Kung-Fu Panda. Il s’agit par ailleurs de l’une de ses premières séries, après des apparitions dans Las Vegas et Friends notamment. Une réalité qui colle bien à la fiction puisque dans la série, l’acteur sort de sa retraite pour une dernière mission… Comme un clap de fin pour l’acteur ?

La série sera à découvrir à partir du 15 décembre prochain sur la plateforme vidéo d’Amazon, baptisée Prime Vidéo.