Le jeu « Burger Quizz » bientôt de retour à la télévision ?

Burger Quiz, le célèbre jeu TV présenté jadis par Alain Chabat, devrait bientôt faire son grand retour sur TMC dans une nouvelle version.

C’est une année teintée de nostalgie qui s’annonce, reste à voir après si c’est pour le meilleur ou pour le pire. Après le retour annoncé du Bigdil, un autre jeu qui a marqué l’histoire du petit écran prépare son come-back. Le Burger Quiz, l’émission de début de soirée diffusée sur Canal + dans les années 2000 et présenté par Alain Chabat, pourrait être relancé par la chaîne TMC.

Une diffusion sur TMC le week-end ?

Diffusé en clair sur Canal+ de septembre 2001 et juin 2002, Burger Quiz serait pressenti pour revenir sur la TNT via la société de production R&G qui travaille actuellement sur ce projet pour le groupe TF1. Aucune information n’a filtré actuellement, c’est le Parisien qui a révélé cette actualité, confirmée par Pure Medias ce samedi 6 janvier.

Côté animation, il n’est pas certain qu’Alain Chabat reprenne son rôle et TMC aimerait reprendre l’animation tournante qui s’était mise en place après le départ de son créateur, lorsque Laurent Baffie, Kad et Olivier, Gad Elmaleh ont pris la relève.

L’émission serait ainsi diffusée les samedis et dimanches en access prime-time, tranche horaire occupée par l’émission « Quotidien » en semaine mais disponible le week-end.

Équipe Ketchup ou Mayo ?

Pour ceux qui n’auraient pas vu une seule émission, petit rappel des règles du Burger Quiz, inventé par Alain Chabat et Abd-el-Kader Aoun. Deux équipes, Mayo et Ketchup, composées d’un candidat et de deux célébrités, s’affrontent avec pour objectif de répondre à des questions assez loufoques pour marquer plus de points (appelés Miams) que l’équipe adverse.

Les différentes épreuves pour les départager étaient les Nuggets, Sel ou poivre et L’addition. L’équipe qui avait marqué le plus de points pouvait alors participer au Burger de la mort, une série de 10 questions posées auxquelles on ne pouvait répondre seulement à la fin de leur énoncé. De plus, l’animateur n’hésitait pas à déconcentrer le candidat avec des remarques ou en demandant de répondre à nouveau à une question posée précédemment. Les deux célébrités membres de l’équipe n’avaient pas le droit d’intervenir.

Si le candidat parvenait à répondre à cinq questions, il remportait le Petit Burger de la mort, et le Grand Burger de la mort était obtenu si les réponses aux 10 questions étaient données.