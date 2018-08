Des jeux Atari bientôt cachés dans les voitures de Tesla

Tesla a conclu un partenariat avec Atari afin de transformer les tableaux de bord de ses voitures en console de jeux vidéo. Des easter eggs s’y cacheront bientôt.

Dans un tweet daté du 1er août, Elon Musk a indiqué que plusieurs jeux classiques d’Atari feraient bientôt leur arrivée dans les véhicules de la marque Tesla. De fait, l’entrepreneur indique : « Quelques-uns des meilleurs jeux classiques Atari arriveront en tant qu’easter eggs dans Tesla V 9.0 d’ici environ 4 semaines. Merci Atari ! ». Pour rappel, les easters eggs, littéralement œufs de Pâques, consiste en une fonctionnalité cachée, souvent dans un jeu vidéo ou une animation. Celle-ci est accessible grâce à certains clics, certains mots ou certaines combinaisons de touches. Les internautes en trouvent régulièrement dans les environnements de travail, les logiciels ou les jeux vidéo, comme le rappelle Wikipédia dans une liste consacrée au sujet.

Some of best classic @Atari games coming as Easter eggs in Tesla V9.0 release in about 4 weeks. Thanks @Atari! — Elon Musk (@elonmusk) 1 août 2018

De fait, le prochaine mise à jour du firmware de Tesla permettra aux utilisateurs de jouer à certains classiques d’Atari dans leur voiture. Pour se faire, ils profiteront de la tablette centrale positionnée en paysage dans les Model S et X et en mode paysage dans les Model 3. Selon un commentaire d’Elon Musk sous le tweet initial, des jeux tels que Pole Position, Tempest et Missile Command seront au programme. Comme l’explique TechCrunch, il sera certainement possible de jouer à Pole position avec le volant lorsque le véhicule est à l’arrêt.

« Si vous êtes dans le développement de jeux vidéo, pensez à postuler chez Tesla »

Quelques heures avant ce tweet, Elon Musk lançait un appel au recrutement directement depuis son canal de communication préféré, indiquant que Tesla recherchait des personnes « dans le développement de jeux vidéo ». Le projet étant de « faire des jeux super amusants qui intègrent l’écran tactile central de la voiture, le mobile et la voiture IRL [In Real Life, ou « dans la vraie vie »] ». Musk demande également aux intéressés d’envoyer des « exemples de travaux antérieurs ».

À vos candidatures.