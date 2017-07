Jide abandonne son projet d’Android pour PC

Jide arrête de développer Remix OS pour PC et arrête de cibler le marché grand public.

Alors qu’Android a été développé pour les smartphones et les tablettes, la société Jide s’est mise en tête de l’adapter aux ordinateurs. Bien qu’il s’agisse du même système d’exploitation, la version d’Android créée par Jide a été optimisée, au niveau de l’interface utilisateur, pour un usage avec une souris et un clavier. De ce fait, on avait un OS qui ressemble à Windows, mais qui supporte les applications Android, et qui peut être installé sur un ordinateur.

Après avoir commercialisé quelques appareils via le crowdfunding, Jide a mis en ligne son système d’exploitation pour que les gens puissent l’installer sur leurs ordinateurs. Une version « Play » permettait même d’utiliser cette version d’Android sur une sorte d’émulateur.

Et dernièrement, Jide comptait lancer une version mobile de son OS, qui permettrait, à l’instar des fonctionnalités DeX de Samsung et Continuum de Microsoft, d’utiliser un smartphone comme unité centrale d’ordinateur.

Aujourd’hui, on apprend cependant que Jide abandonne le projet

« Nous allons restructurer notre approche de Remix OS et entamer une transition pour nous éloigner du marché des consommateurs », lit-on dans un communiqué de Jide. « De ce fait, les développements de tous les produits existants comme Remix OS pour PC ainsi que les produits qui étaient en cours comme Remix IO et IO+ seront interrompus ». Pour ces deux produits, Jide compte d’ailleurs rembourser les internautes qui l’ont soutenu sur Kickstarter.

La société pense que son avenir se trouve dans le marché des entreprises, plutôt que dans le grand public. « Nous voyons un énorme potentiel dans le rôle que Jide peut jouer pour révolutionner la façon dont ces entreprises fonctionnent », explique celle-ci. Et de ce fait, Jide décide de concentrer ses ressources sur ce segment.

On notera aussi que depuis l’arrivée des applications Android sur Chrome OS, son projet Remix OS pour PC est devenu moins pertinent.